Motorradunfall: 83-Jähriger stirbt an Verletzungen

Der 83-jährige Fußgänger, der am 1. Juni beim Überqueren der Bundesstraße 32 in Höhe der Kläranlage von einem Motorradfahrer erfasst wurde, ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Das teilt die Polizei nun in einer Meldung mit. Wie bereits berichtet, ging der 83-Jährige an jenem Montagnachmittag über die Bundesstraße, als er von einem aus Richtung Hettingen kommenden Motorradfahrer erfasst und in der Folge mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert wurde. Dabei erlitt der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen, an deren Folgen er am Mittwoch im Krankenhaus verstarb.