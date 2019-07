Mitschüler und Eltern erkennen Stärken oft besser

Fachleute von Betrieben aus der Region und von der Hochschule Reutlingen haben Schüler des Gammertinger Gymnasiums fit für die Bewerbung gemacht. In drei Gruppen konnten die Jungen und Mädchen dem Vortrag einer der Profis lauschen, mitmachen und Fragen stellen.

Bewerbung heiße, sich zu bewerben und somit Werbung für sich selbst zu machen, sagte Michael Scherer, Referent für Personalbeschaffung und -betreuung beim Maschinenbauunternehmen Trumpf in Hettingen. Seine Zuhörer: Schüler der Kursstufe 1, die sich anlässlich des Bewerbungstags intensiv mit dem Thema auseinandersetzten.

Neben Michael Scherer hatte Bogy-Lehrerin Evelyn Deile auch das Team der Firma Schwörer-Haus um Ausbildungsleiterin Bianca Loock-Hummel und Theresa Hoffmann von der zentralen Studienberatung der Hochschule Reutlingen ins Boot geholt. Scherer wies seine Gruppe darauf hin, dass das Motivationsschreiben stets individuell und wenn möglich pfiffig sein solle. „Lieber kurz und knapp“, sagte der Personalreferent. Außerdem riet er den Schülern dazu, „nicht zu dicke Bretter zu bohren“, sondern belegbare Angaben zu machen.

Hobbys als Gesprächsanlass

Wertvoll sei es, Stärken hervorzuheben, etwa Aktivitäten in Vereinen oder Jugendgruppen, sagte der Fachmann. Damit könnten die jungen Leute zeigen, was sie von der Masse abhebt. Hobbys zeichneten nicht nur ein Bild vom Bewerber, sondern gäben auch einen Gesprächsanlass fürs Vorstellungsgespräch. Für Michael Scherer gehören Antworten auf drei W-Fragen ins Bewerbungsschreiben: Warum gerade dieses Unternehmen? Warum diese Stelle? Warum ich?

Auch das Team von SchwörerHaus gab hilfreiche Tipps. Im Plenum mussten die Schüler ihren Mitschülern bestimmte Eigenschaften zuordnen und begründen, warum diese zutreffen. Der Sinn der Übung: Nicht immer sieht man seine eigenen Stärken. Deshalb kann es sinnvoll sein, Mitschüler oder Eltern danach zu fragen. In Kleingruppen galt es anschließend, Fehler in Bewerbungsschreiben zu entdecken und zu korrigieren. Theresa Hoffmann von der Hochschule Reutlingen schlug in die gleiche Kerbe und gab auch in der dritten Gruppe wertvolle Tipps rund um die Bewerbung.

So ausgestattet und nach etlichen Fragen an die Profis gingen die Gymnasiasten im zweiten Teil des Morgens zusammen mit ihren Deutschlehrern in Klausur und verfassten mit den neu erworbenen Kenntnissen ihren persönlichen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben.