Mitgliederversammlung vom Turngau ist schwach besucht

Die jährliche Mitgliederversammlung des Turngaus Hohenzollern ist sehr schwach besucht gewesen. Die Enttäuschung und die Ratlosigkeit darüber waren beim Präsidium deutlich zu spüren, vor allem auch deshalb, weil sogar einige der direkt benachbarten Vereine den Weg nach Kettenacker nicht fanden.

In der Begrüßung durch Präsident Josef Baumgärtner wurde der Turngau vorgestellt, der aus 55 Vereinen und 13757 Mitgliedern besteht. Dass sich nur 15 Vereine für die Jahreshauptversammlung Zeit genommen hatten, sei schon eine Enttäuschung, erklärte der Präsident. In seinem Rückblick erwähnte er die wesentlichen Stationen des abgelaufenen Jahres. Besonders freute ihn, dass die Neukonzipierung des Gaukinderturnfests so gut angekommen sei. Mit etwa 500 teilnehmenden Kindern beim ausrichtenden Verein in Sigmaringendorf seien rund 170 Kinder mehr als noch 2017 dabei gewesen. Da sich für 2019 leider noch kein Verein für die Ausrichtung gefunden hat, warb Baumgärtner intensiv bei den Vereinen dafür, das Gaukinderturnfest doch auszurichten.

Die Ortsvorsteher Mathias Gulde aus Kettenacker, Hans Steinhart aus Feldhausen, Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg sowie Jürgen Koch, Präsident des benachbarten Turngaus Zollern-Schalksburg, richteten Grußworte an die Versammlung. Holger Jerg betonte, dass ein Verein nicht nur dem Konsum diene, sondern der Vereinsnutzen und vor allem die ehrenamtliche Mitarbeit seien von enormer Bedeutung. Dass dabei auch Kritik auftauche, sei normal, und es gelte, sich mit dieser auseinanderzusetzen.

Ulrike Steinhart vom Vorstand der SG KFH stellte den Verein vor. Die Fußballspielgemeinschaft setzt sich aus den Ortsteilen Feldhausen, Harthausen und Kettenacker zusammen, später sei auch noch die Abteilung Turnen hinzugekommen, führte sie aus.

Die Finanzen vom Turngau wurden von Finanzreferent Manfred Bez detailliert aufgezeigt und von Manfred Schönberger überprüft und als korrekt bestätigt. Die Entlastung wurde von Bürgermeister Holger Jerg vorgeschlagen und einstimmig erteilt. Mit einer Ergänzungswahl wurde Rolf Münzer aus Sigmaringendorf als Vertreter der Vereine in den Vorstand gewählt. Er hatte sich vergangenes Jahr zur Verfügung gestellt, um sich mit den Turngauvereinen zusammenzusetzen. Individuelle Probleme und Fragen sollen diskutiert und gelöst werden. Er stellte die geplanten Änderungen der Satzung vor, welche im kommenden Jahr bei der Hauptversammlung verabschiedet werden soll.

Manfred Sauter fragte abschließend noch einmal in die Runde, ob anwesende Vereine verschiedene Veranstaltungen übernehmen möchten, vor allem das Gaukinderturnfest. Heike Grom informierte in dem Zusammenhang über ein Modell, bei dem das Gaukinderturnfest auf zwei Vereine verteilt werden könne.