Mitgliederversammlung TSV Gammertingen

Nach zwei Jahren coronabedingter Mitgliederversammlungen im Freien konnte der TSV diesmal wieder in einer Lokalität tagen und da das Wetter sowieso nicht mitspielte – es regnete in Strömen – war das gut so. Bei den Neuwahlen gab es einige Veränderungen und die wichtige Position des stellvertretenden Vorsitzenden konnte leider nicht besetzt werden. Aber auch die Abteilungen Turnen und Schwimmen sind weiter ohne Führung. Nichtsdestotrotz konnte der Verein von einem erfolgreichen Jahr 2021 berichten. Vorsitzender Hubert Datz begrüßte zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins zur Versammlung, insgesamt 43 Personen hatten den Weg ins Kreuz gefunden, darunter auch der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Lieb und der Sportkreisvorsitzende Thomas Zwick. Vorstandsmitglied Uwe Lau konnte anschließend einen positiven Kassenbericht präsentieren. Nach der Verabschiedung von Stephan Binsch als stellvertretender Vorsitzender, Timo Heißel als Jugendleiter und Ewald Thiel als Schriftführer wurden die Neuwahlen durchgeführt. En bloc wurden dabei Hubert Datz als Vorsitzender, Uwe Lau als Vorstand Finanzen, Manuela Göckel (neu) als Vorstand Jugendbereich und Anton Merdian (neu) als Schriftführer einstimmig gewählt. Ebenfalls einstimmig gewählt wurden Michael Löffler und Wolfgang Herre als Kassenprüfer. Die Abteilungsleiter wurden bereits in ihren Abteilungsversammlungen gewählt und mussten von der Mitgliederversammlung nur noch bestätigt werden. Danach gab es Ehrungen. Zunächst wurde eine aus dem Jahr 2021 nachgeholt, nämlich die von Walter Businger zum Ehrenmitglied. Er konnte im vergangenen Jahr leider nicht anwesend sein und so erhielt er diese Auszeichnung eben ein Jahr später persönlich überreicht. Als Vertreter des Württembergischen Landesportbundes war eigens Sportkreisvorsitzender Thomas Zwick angereist, er durfte folgende Ehrungen vornehmen: die Ehrenadel des WLSB in Bronze erhielten dabei Stephan Binsch, Benjamin Gauss und Timo Heißel, wobei Gauss und Heißel leider nicht anwesend sein konnten. Die Ehrennadel des WLSB in Silber wurde schließlich persönlich an Marcus Haule, Ewald Thiel und Hubert Datz verliehen.