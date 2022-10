Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf eine große Zuhörerresonanz stieß der Vortrag des CDU-Abgeordneten Norbert Lins, Mitglied des europäischen Parlaments, im Anschluss an die Mitgliederversammlung der CDU Alb-Lauchert Gammertingen im Hotel Kreuz. Das Thema „Ernährungssicherheit in Deutschland“ sprach vor allem die in der Landwirtschaft Tätigen an, denn diese müssen sich schließlich mit den mehr oder weniger sinnvollen Verordnungen der EU-Kommission auseinandersetzen. Als Beispiel nannte Lins die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, die an und für sich sinnvoll sei, aber in der kleinbäuerlichen Produktion sowieso weniger eingesetzt werden. Auch die überzogenen Regelungen zu Schutzgebieten würden gegen die bestehende Landwirtschaft eingeführt. Die Produktion von sogenannten Bioprodukten benötige mehr Fläche beziehungsweise hat weniger Ertrag.

Eine Steigerung dieser Produkte würde mittelfristig schon dazu führen, dass Deutschland ein Getreideimporteur werden müsste, mit den bekannten Folgen, wie man sie jetzt bei der Energielieferung sehe. Problemkreise wie Holzheizungen/Pellets, Tierhaltung, CO2-Erzeugung sowie „Landwirtschaft und Gewässerschutz“ wurden angesprochen und diskutiert. Am Ende der Diskussion kam von einem Zuhörer wohl die Frage aller Fragen: wie will man in diesen Zeiten mit den ganzen Einschränkungen überhaupt noch junge Menschen für die Landwirtschaft gewinnen und begeistern? Hat dieser Beruf für diese überhaupt noch eine Zukunft? Darüber müsse man natürlich sehr ernsthaft nachdenken.

Bei der Versammlung gab es auch Ehrungen. Geehrt wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Sepp Vogelsang, Karl-Josef Bögle, Anton Maier, Karl Götz, Dieter Simmendinger und Helmut Sauter, wobei von den Geehrten nur Vogelsang und Bögle anwesend sein konnten. Alle erhielten oder erhalten noch eine Ehrenurkunde und ein Weinpräsent.