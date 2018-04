Der Vorsitzende für Vereinsmanagement der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen, Thomas Hummel, hat bei der Hauptversammlung bereits auf die Ausrichtung des Kreismusikfestes 2021 anlässlich des 150-jährigen Vereinsjubiläums vorausgeblickt.

Gerhard Jaudas, Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit, berichtete ausführlich von den 43 Auftritten, die durch die 61 Musiker im vergangenen Jahr absolviert wurden. Kassiererin Melanie Steinhart gab einen umfassenden Einblick in die positiven Kassen- und Kontobewegungen.

In seiner Funktion als stellvertretender Dirigent richtete Thomas Steinhart Worte des Lobes aber auch des Dankes an seine Musikanten. Anschließend überreichte er den besten Probenbesuchern einen Steinkrug mit Namensgravur. Dies waren Axel Hepp, Amelie Heißel, Andrea Heißel, Annika Jaudas, Rainer Zeiler, Matthias Jaudas, Tamara Leuze, Silas Heißel und Rudi Jaudas. Als bester Probenbesucher konnte mit sensationellen 95,1 Prozent Kurt Heißel ausgezeichnet werden.

Die Jugendleiterinnen Corinna Kanz und Franziska Rogg gaben einen Überblick über die breitgefächerte Jugendarbeit. Diese umfasst neben dem Blockflötenunterricht an der Grundschule Feldhausen, der Kooperation zwischen Musikkapelle und Grundschule Feldhausen und der Einzelinstrumentenausbildung insbesondere auch die Arbeit in der gemeinsamen Vorgruppe und Juka. Derzeit befinden sich 18 Kinder und Jugendliche bei der Kapelle in Ausbildung.

Die Kassenbücher waren von Lothar Steinhart und Ralf Pröbstle geprüft worden. Diese empfahlen der Versammlung Kassier sowie Vorstandschaft zu entlasten, was anschließend einstimmig erfolgte.

Die darauffolgenden Neuwahlen ergaben beim Hauptverein folgendes Bild: Vorsitzender Organisation und Events: Rudi Jaudas, Vorsitzender Vereinsmanagement: Thomas Hummel, Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit: Gerhard Jaudas, Kassiererin: Melanie Steinhart, Beisitzer: Thomas Steinhart, Dietmar Heinzelmann, Annika Jaudas, Tamara Leuze und Kathrin Schmid. Kassenprüfer: Lothar Steinhart und Ralf Pröbstle. Bei den späteren Wahlen im Förderverein wurden bestätigt: Axel Hepp als Vorsitzender, Peter Heißel als Stellvertreter, Melanie Steinhart als Kassiererin, Kilian Heißel als Schriftführer sowie Lothar Steinhart und Ralf Pröbstle als Kassenprüfer.

Bei den Ehrungen wurden in der Folge Lothar Steinhart und Ralf Pröbstle für ihre 25-jährige Tätigkeit als Kassenprüfer mit der Förderernadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet, die durch den Bezirks- und Ehrendirigenten der Kapelle, Helmut Barth, überreicht werden konnte.

Im Rahmen einer kleinen Präsentation erläuterte Gerhard Jaudas anschließend die Umsetzung des Kinderschutz- und Datenschutzgesetzes in der Kapelle.

Der Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Lieb bezeichnete in seinem Grußwort die Kapelle als Musterverein der Stadt Gammertingen und zeigte sich beeindruckt von den sehr umfangreichen Aktivitäten und Projekten der Kapelle.