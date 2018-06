Mit einer „Warm-up-Party“ geht’s los

Jetzt beginnt die heiße Phase der Gammertinger Hausfasnet. Und alle Verantwortlichen der Narrenzunft Horig legen sich mächtig ins Zeug, um alles so gut wie möglich vorzubereiten.

Bereits am Mittwoch, 7. Februar, geht es um 20 Uhr mit der „Warm-up-Party“ in der alten Reifenwerkstatt von Reifen-Göggel im Mühlburren/Lindenstraße los. Bei freiem Eintritt kann man sich in der „Elitebar“ auf die kommenden närrischen Tage einstimmen. Eingeladen ist Jung und Alt, ein Erscheinen im närrischen Outfit ist natürlich erwünscht.

Am „Schmotziga Donnerstag“ geht es schon um 7.30 Uhr mit der Schülerbefreiung los, Treffpunkt für alle Musikanten und Hästräger ist in der Elitebar. Befreit werden nicht nur die Schulen, auch das Rathaus wird gestürmt. Aber zuvor werden die Kindergärten besucht, denn der närrische Nachwuchs freut sich riesig auf die Narren und hat mit den Erzieherinnen sicherlich wieder ein tolles Programm vorbereitet. Nach einer stärkenden Mittagspause geht es nachmittags um 14 Uhr im Schulgarten mit dem Narrenbaumstellen weiter. Anschließend ist um 16 Uhr närrisches Treiben in der Elitebar und in anderen Lokalitäten der Stadt.

Am Fasnetfreitag treffen sich die freiwilligen Helfer in der Alb-Lauchert-Halle, um diese für den Bürgerball, Kinderball und Fasnetdienstagsumzug weiter herzurichten. Hier wird jede helfende Hand gebraucht. Abends geht’s dann zum Nachtumzug nach Straßberg, Abfahrt ist um 17.30 Uhr in der Lindenstraße.

Der Fasnetsamtag steht ganz im Zeichen der Hausfasnet, bereits ab 8 Uhr werden die letzten Handgriffe in der Alb-Lauchert-Halle getätigt, um diese für den Bürgerball am Abend närrisch herzurichten. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich auch an der Abendkasse noch viele Besucher Eintrittskarten besorgen, um das Programm anzuschauen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wer mit dem Kartenkauf nicht bis zum Abend warten will, erhält unter Telefon 07574/1062 Unterstützung.

Der Fasnetsonntag hat einiges auf Lager, denn um 10.30 Uhr fährt die Narrenzunft zum Umzug nach Weingarten. Um 14 Uhr wird dann die Alb-Lauchert-Halle sicherlich voll gefüllt sein, denn die Kinderfasnet mit vielen tollen Beiträgen steht auf dem Programm. Klar, dass da Papa, Mama, Opa, Oma, Geschwisterchen und Freunde mit dabei sein wollen, um ihren Lieblingen Beifall zu spenden. Abends ab 20 Uhr sind dann die älteren Kids an der Reihe, die Hemadglonkerparty in der Elitebar ist angesagt. Unter 16 Jahren kommt man da allerdings nicht rein.

Katzenmusik weckt Langschläfer

Bereits um 5 Uhr ist am Fasnetmontag Schluss mit der Nachtruhe, denn die historische Katzenmusik macht sich auf, alle schläfrigen Narren und Bürger aus ihren Träumen zu reißen. Treffpunkt für die Teilnehmer ist im DRK-Heim. Um 12 Uhr steht ein weiterer Umzug auf dem Programm, denn die horige Zunft bereichert den Umzug in Trochtelfingen. Am Nachmittag um 14 Uhr findet dann das historische Narrengericht auf dem Schlossplatz statt, und man darf gespannt sein, wer seit der letzten Fasnet diesmal ins Visier des hohen Gerichts geraten ist. Es sind wieder saftige Strafen zu erwarten, und es wird gemunkelt, dass einige Dauergäste, aber auch Ersttäter in Kürze mit einer entsprechenden Vorladung rechnen müssen. Nach dem Justizspektakel ist wieder närrisches Treiben in allen Lokalitäten.

Höhepunkt der Hausfasnet ist aber der traditionelle Umzug am Fasnetdienstag, an dem diesmal sage und schreibe 52 Gruppen teilnehmen werden. Es wird also mächtig was los sein in den Gammertinger Straßen, und die Narrenzunft hofft natürlich auf zahlreiche Besucher. Um 14 Uhr geht es los und dann dürfen die Zuschauer die Narrenrufe der teilnehmenden Gruppen kräftig entgegnen. Nach dem Umzug können sich Umzugsteilnehmer und Zuschauer nochmals in der Alb-Lauchert-Sporthalle bei gutem Essen und Trinken stärken.

Alles hat dann aber einmal ein Ende und so wird gegen 18 Uhr der Narrenbaum im Schulgarten gefällt und die Fasnet 2018 unter lautem Geheule verbrannt. Aber bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit.