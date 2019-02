Mit der alten Schreibmaschine in den Computerladen

Trotz eines neuen Termins und eines neuen Veranstaltungsorts hat sich die Frauenfasnet in Gammertingen erneut als voller Erfolg erwiesen: Wie die Organisatorinnen mitteilen, waren sämtliche Eintrittskarten bereits im Vorverkauf an die Frau gebracht worden. Am Samstag gab es für das närrische Publikum in der Mensa der Laucherttalschule dann viel zu lachen.

Durch das unterhaltsame Programm führte Silvia Ehrle gemeinsam mit der passiven Unterstützung ihres Gatten Karle. Neben der schwungvollen und heiteren Moderation trugen zahlreiche illustre Gäste zum Gelingen des Abends bei. Einen amüsanten Auftritt legte beispielsweise ein Ehepaar aus Gammertingen hin, das sich um die Bezahlung der Garderobengebühr drückte. Auch die Damen aus Feldhausen, die ihren „Leo“ beim Arzt abgegeben hatten, brachten die Zuschauerinnen zum Lachen.

Dann war da noch der Kunde im Computerladen, der seine 30 Jahre alte Schreibmaschine mit dem hängenden „F“ repariert haben wollte. Und während die Neufraer Ladies auf ihre ganz eigene Weise das Märchen vom Aschenputtel erzählten, brachten einige reife Damen das Älterwerden und die Wechseljahre musikalisch auf den Punkt. Für Musik bei der Frauenfasnet sorgte DJ Jan aus Neufra.