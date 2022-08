Mit dem 9-Euro-Ticket zum Schwäbischen Grand Canyon oder zurück in’s Mittelalter

Ein Sommer, ein Ticket – auch die Schwäbische Alb lädt für nur neun Euro pro Monat noch bis Ende August kleine und große Urlaubsgäste zu sich ein. Wir stellen ausgewählte Strecken vor, die noch bis zum Monatsende mit dem Sparticket genutzt werden können. Die Tipps und Links wurden von Schwäbische-Alb-Tourismus ausgewählt.

1. Märchenlandschaft im Schwäbischen Grand Canyon durchs Oberes Donautal von Sigmaringen nach Immendingen

Der Schwäbische Grand Canyon mit seinen schroffen Felswänden, der jungen Donau und zahlreichen Ruinen, Burgen und Schlössern: Das Obere Donautal ist eine Märchenlandschaft, die ihresgleichen sucht. Zu Beginn der Strecke ist das Hohenzollernschloss in Sigmaringen nicht zu übersehen und adlig geht’s im von einer Hohenzollernfürstin gestalteten Fürstlichen Park Inzigkofen mit seiner berühmten Teufelsbrücke und dem Amalienfelsen weiter.

Beim Blick auf die Hoch-Häuser vergangener Tage stellt sich der oder dem einen oder anderen sicherlich die Frage, wie’s sich so schläft auf einer Burg – in der Jugendherberge Burg Wildenstein findet sich die Antwort! Actionfans kommen bei einer Kanufahrt auf der jungen Donau voll auf ihre Kosten. Und Meisterdetektivinnen und -detektive braucht es bei Immendingen, Fräulein Donau ist dort nämlich spurlos verschwunden!

Weiterführende Links

➜ Tourismusseite der Stadt Sigmaringen

➜ Hohenzollernschloss Sigmaringen

➜ Fürstlicher Park Inzigkofen

➜ Jugendherberge Burg Wildenstein

2. Eintauchen in die Mittlere Alb mit der Schwäbische Alb Bahn von Ulm nach Gammertingen

Kaum in der Bahn gemütlich gemacht, lohnt es sich, den Zug schon wieder zu verlassen: Wer einmal vor dem Blautopf mit seinem tiefblauen Wasser gestanden hat, wird wissen warum. Die Karstquelle, gelegen in der pittoresken Fachwerkstadt Blaubeuren, ist einfach magisch. So auch das schmucke Schmiechtal nahe Schelklingen, durch das es als nächstes geht und das mit seinen Felsen, saftigen Wiesen und Wacholderheiden Alb pur präsentiert.

In Münsingen lohnt sich ein Abstecher auf den ehemaligen Truppenübungsplatz mit den Resten eines umgesiedelten Dorfes und in das historische Alte Lager mit dem Biosphärenzentrum des durch die UNESCO anerkannten Biosphärengebietes Schwäbische Alb. Der direkt an der Bahnstrecke gelegene Kohlstetter Bahnhof lädt zu einer Stärkung ein. Im historischen Haupt- und Landgestüt Marbach im Großen Lautertal kommen Pferdefans voll auf ihre Kosten und im ALB-GOLD-Kundenzentrum in Trochtelfingen kann das wichtigste, goldgelbe Grundnahrungsmittel der Schwaben eingekauft oder bei der Produktion über die Schulter geschaut werden.

Weiterführende Links

➜ Schwäbische Alb-Bahn

➜ Tourismusseite der Stadt Blaubeuren

➜ Oberes Schmiechtal

➜ Dorf Gruorn und ehemaliger Truppenübungsplatz Münsingen

➜ Biosphärenzentrum Schwäbische Alb

➜ Bahnhof Kohlstetten

➜ Haupt- und Landgestüt Marbach

➜ ALB-GOLD Kundenzentrum

3. In alten Landen grüßt der Biber mit der Biberbahn von Mengen nach Meßkirch

Im Südwesten der Schwäbischen Alb wurde im Sommer 2021 die Biberbahn reaktiviert und mit ihr geht es durch zwei ehemals selbstständige Länder: Vor Gründung des Bundeslandes Baden-Württembergs bestanden in der Region zwischen Mengen und Meßkirch die beiden Länder Württemberg-Hohenzollern und Württemberg. Wo einst entlang der Ablach die Landesgrenzen verliefen, haben sich heute Biber häuslich eingerichtet.

Historisches gibt’s aber weiterhin zu sehen: In Herbertingen befindet sich das keltische Freilichtmuseum „Heuneburg Stadt Pyrene“ und in Meßkirch das faszinierende Projekt „Campus Galli“, bei dem mithilfe des St. Galler Klosterplans und mittelalterlichen Baumethoden eine ganze Siedlung entstehen soll. Auch eine Idee: das Fahrrad mitnehmen, aussteigen und losradeln, wo’s einem gefällt – Tipps hierzu inkl. GPS-Daten finden sich auf schwaebischealb.de!

Weiterführende Links

➜ Biberbahn (fährt ausschließlich an Sonn- und Feiertagen!)

➜ Heuneburg Stadt Pyrene

➜ Campus Galli

➜ Radfahren auf der Schwäbischen Alb

4. Wildromantische Talfahrt von Albstadt nach Sigmaringen

Um von Albstadt nach Sigmaringen zu gelangen, gäbe es zwar noch andere Möglichkeiten, das Schmeiental ist aber sicherlich eine der schönsten zu diesem Zweck. Im Örtchen Straßberg, nur wenige Kilometer hinter dem Ausgangsort Albstadt-Ebingen, befindet sich die Untere Mühle, auf der sich alles ums Thema „Schaf“ dreht.

Ab Kaiseringen dann tut sich eine verwunschene Landschaft voller Felsen und Wacholderheiden auf. In Storzingen lohnt es sich, auszusteigen, um auf die Wandertour „Wilde Täler, Fürstliche Höhen“ der DonauFelsenLäufe oder die Schmeiental-Radtour einzubiegen. Ansonsten: Einfach sitzenbleiben, die Aussicht genießen und im Bootshaus direkt an der Donau in Sigmaringen den Tag genüsslich ausklingen lassen.

Weiterführende Links

➜ Tourismusseite der Stadt Albstadt

➜ Wilde Täler, Fürstliche Höhen

➜ Schmeiental-Radtour

➜ Restaurant Bootshaus