Mit Cocktails zur Auszeichnung

Die „Jugendflamme Stufe 3“ ist die höchste Auszeichnung der deutschen Jugendfeuerwehr. In Gammertingen arbeiten die Jugendlichen unter der Leitung von Jugendfeuerwehrwart Dominik Auer und Marc Jesse daran, diese Auszeichnung zu bekommen. Zwei der drei benötigten Inhalte haben sie gemeistert: einen neunstündigen Erste-Hilfe-Kurs und zwei praktische Übungen, darunter ein Schaumangriff und eine Verkehrsunfallübung mit zwei Verletzten. Den dritten und letzten Teil nimmt die Jugendfeuerwehr am heutigen Samstag, 24. März, in Angriff – und alle Interessierten dürfen teilnehmen.

Party für mehrere Generationen

Denn es handelt sich um ein soziales Projekt: Ab 14.30 Uhr feiern die Jugendlichen mit den Bewohnern des Altenpflegeheims St. Elisabeth eine Cocktailparty – natürlich nur alkoholfrei. Bereits zwei Stunden vorher kommen die Jugendlichen zum Aufbauen und holen dann die Bewohner zur Party ins dortige Foyer ab. Die Getränke werden vom Altenpflegeheim gestellt, das sich darüber freut, dass dieses Event im Rahmen des 90-jährigen Bestehens des Heims stattfindet. Alle Interessierten sowie Freunde des Heims und der Feuerwehr sind zum Besuch und Probieren der Cocktails eingeladen.

Gute Unterhaltung gibt es für die Bewohner des Heimes auch in der kommenden Woche. Derzeit läuft die achte Staffel des Seniorenkinos, das der Förderverein veranstaltet. Am Dienstag, 27. März, läuft die Komödie „Vater sein dagegen sehr“ mit Heinz Rühmann und Marianne Koch in den Hauptrollen. In dem Film aus dem Jahr 1957 spielen die beiden ein Paar, das zwei Kinder adoptieren möchte. Beginn ist um 15.15 Uhr im Foyer. Auch bei dieser Veranstaltungsreihe ist der Eintritt stets frei.