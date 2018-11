Ministranten sammeln Lebensmittel

Wie jedes Jahr fragten die Ministranten des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch am vergangenen Samstag bei der Aktion Kilo Kunden vor Supermärkten „Darf’s ein Kilo mehr sein?“. Sie kauften ein Päckchen Salz oder gleich einen ganzen Einkaufswagen mehr als sonst und spendeten die haltbaren Lebensmittel und Hygieneartikeln für hilfsbedürftige Menschen. Mit dabei waren auch diesmal wieder die Ministranten aus der Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen.

Obwohl es kalt war, standen die Gammertinger Ministranten vor den Einkaufszentren Edeka und Netto, die Trochtelfinger Ministranten hatten ihren Stand vor dem Edeka, die Jungs und Mädels vom Jugendtreff Steinhilben, die die Aktion unterstützten, hatten sich vor dem Netto in Trochtelfingen postiert. Pastoralassistent Matthias Kopp, der die Aktion vor Ort betreute, war zusammen mit den Ministranten zufrieden über das Ergebnis der Sammelaktion. Am Ende der Aktion waren 70 Bananenkisten mit Nudeln, Mehl, Zucker, Salz, Kaffee, Konserven, Cornflakes, Windeln und Shampoo gefüllt. Kreisweit kamen bei der Aktion Kilo insgesamt sieben Tonnen Hilfsgüter zusammen.

Was passiert mit den gesammelten Waren? Nachdem die Lebensmittel und Drogerieartikel an den Sammelständen abgeholt wurden, wurden die Sachen sortiert, verpackt und an den beiden Caritas-Standorten Sigmaringen und Meßkirch eingelagert. Im Laufe des Jahres gehen die Pakete dann an Familien und Einzelpersonen in unserer Nachbarschaft, die in Not geraten sind und über diese unbürokratische, konkrete Hilfe sehr dankbar sind.