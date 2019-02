Messungen verzögern Räumung des Schey-Areals

Der Abriss der ehemaligen Textilfabrik Schey an der Sigmaringer Straße in Gammertingen verzögert sich. Bürgermeister Holger Jerg rechnet inzwischen nicht mehr mit einem Abbruch vor den Sommerferien. Dass der ambitionierte Zeitplan nun doch nicht eingehalten wird, hat allerdings auch seine guten Seiten: So kann das Open-Air-Kino im August vermutlich seine 20. Auflage auf dem Gelände feiern – und die Nutzer der alten Fabrik gewinnen für ihre Umzugspläne mehr Zeit.

Zuletzt war Holger Jerg von einer Räumung des Schey-Areals in der ersten Hälfte des Jahres 2019 ausgegangen. Inzwischen ist aber deutlich geworden, dass dieser Zeitrahmen nicht eingehalten werden kann – laut Bürgermeister aus verschiedenen Gründen. „Nicht nur, dass der ursprüngliche Plan etwas sportlich war: Zum einen benötigen die Fachplaner für die neue Stadt- und Kulturhalle noch etwas mehr Zeit, zum anderen laufen weitere Untersuchungen des Bodens auf Altlasten“, sagt Jerg.

Die Aufträge an verschiedene Fachplaner hatte der Gammertinger Gemeinderat im Sommer vergangenen Jahres vergeben. Die Büros sollen für die Stadt- und Kulturhalle, die in den kommenden Jahren auf dem Schey-Areal entstehen soll, zum Beispiel ein Brandschutzkonzept entwickeln. Außerdem planen sie die Elektrotechnik und die technische Ausrüstung mit Heizung, Lüftung und sanitären Anlagen. Weitere Leistungen sind die bauphysikalische Beratung und die Tragwerksplanung. „Von den Ergebnissen der Fachplaner hängt beispielsweise auch ab, was bei der ersten Kostenschätzung herauskommt“, sagt Holger Jerg.

Darüber hinaus muss der Boden der Industriebrache weiter auf mögliche Schadstoffe untersucht werden. „In den vergangenen Tagen sind mehrere Grundwassermessstellen gebohrt worden“, sagt der Bürgermeister. „Weil die Untersuchungen noch laufen, liegen uns allerdings noch keine Ergebnisse vor.“ Diese wiederum wirkten sich auf den Umfang der Abbrucharbeiten und die damit verbundenen Kosten aus. „Für die Ausschreibung der Arbeiten müssen wir wissen, wie viel Material aus dem Boden wir entsorgen müssen, wie viel wir wieder verwenden und wie viel wir unangetastet lassen können.“

Zurzeit geht Holger Jerg davon aus, dass die Arbeiten für den Abriss der Gebäude im Frühjahr oder im Frühsommer vergeben werden können. Der eigentliche Abbruch kann damit vermutlich erst nach den Sommerferien erfolgen. Mit einer Kostenschätzung rechnet Jerg bis April. „Dann kann der Gemeinderat auch die aktuelle Planung der beteiligten Architekten diskutieren und sagen, ob diese dem entspricht, was sich das Gremium vorgestellt hat.“

Jugendbüro muss ausziehen

Dass sich der Zeitplan insgesamt etwas verschoben hat, kommt einigen Beteiligten dabei gerade recht. So können die Firmen, die später den Abbruch der Gebäude erledigen, ohne Zeitdruck arbeiten. Zeit gewinnen außerdem das städtische Jugendbüro und der Kreisverband Sigmaringen im Deutschen Roten Kreuz (DRK). So wartet das Team des Jugendbüros noch immer auf eine Baugenehmigung des Landratsamts für seine neuen Räume in der ehemaligen Textilfabrik Maute an der Steinbeisstraße. Das DRK wiederum sucht eine neue Unterkunft für seinen Tafelladen, der bislang ebenfalls im Schey-Gebäude untergebracht ist. Auch Steuerberater Walter Preg und die ehrenamtlichen Helfer des Asylcafés nutzen nach wie vor Räume der ehemaligen Textilfabrik.

Grund zur Freude haben außerdem Besucher des Open-Air-Kinos in den Sommerferien. Diese können die 20. Auflage nun vermutlich doch noch auf dem Schey-Areal feiern. Erst 2020 wird sich die Stadtverwaltung als Veranstalterin dann wieder Gedanken über eine Übergangslösung machen müssen. Im Herbst hatten die Verantwortlichen dafür vor allem den Schlossplatz hinter dem Rathaus in Betracht gezogen. Nach Fertigstellung der neuen Stadt- und Kulturhalle soll das Kino dann auf dem angegliederten Multifunktionsplatz stattfinden können.

Dieser Platz soll auch anderen Veranstaltern zur Verfügung stehen. Bei Bedarf können diese auf die Infrastruktur der Stadt- und Kulturhalle zurückgreifen, etwa auf die Toiletten und/oder die Küche. Für die Halle selbst wurden inzwischen verschiedene Bestuhlungskonzepte entwickelt, die sich für unterschiedlich große Gästegruppen eignen. Bei einem Bürger-Planer-Dialog im Dezember hatten sich Vereinsvertreter bereits über den aktuellen Stand der Planung informiert und ihre eigenen Anregungen eingebracht.