Merlin-Ensemble spielt zum 25-jährigen Bestehen der Schlosskonzerte

Mit einem Kammermusikabend mit dem Merlin-Ensemble aus Wien hat der Verein Gammertinger Schlosskonzerte am vergangenen Samstag sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Vorsitzender Edwin Stern begrüßte das Publikum und dankte den zahlreichen Unterstützern, Helfern und Sponsoren, ohne die die vielen qualitativ hochwertigen Veranstaltungen nicht möglich gewesen wären. Diesen Worten schloss sich Martin Walch, Leiter und erster Geiger des Merlin-Ensembles herzlich an. Die Musiker freuten sich über ihren erneuten Besuch in Gammertingen und überreichten zur Eröffnung gewissermaßen symbolisch einen Strauß Blumen mit dem Walzer von Johann Strauß (Sohn) „Rosen aus dem Süden“. Sie spielten ihn in einer Bearbeitung, die eigens für und auch mit dem Merlin-Ensemble gemeinsam vom Pianisten Till A. Körber maßgeschneidert wurde. Aus diesem gelungenen Arrangement malten die Musiker um Martin Walch – Christian Eisenberger, zweite Violine, Charlotte Fonchin an der Viola, Luis Zorita am Violoncello, Simon Hartmann am Kontrabass und Till A. Körber am Klavier – mit ihrem ausgewogenen und fein differenzierten Zusammenspiel ein farbenprächtiges Klangbild, dessen bekannte Melodien die Herzen des Publikums im Sturm eroberte.

Für die darauffolgenden beiden Programmpunkte von Josef Lanner verkleinerte sich die Musikergruppe auf die beiden Geiger, Charlotte Fonchin an der Viola und Simon Hartmann am Kontrabass. Martin Walch führte die Stücke mit einigen informativen Worten ein: So beziehen sich die Dornbacher Ländler auf einen Wiener Vorort, berühmt für seinen guten Wein, wovon es auch in der landschaftlich bezaubernden Steiermark guten gebe, von der die „Steyrischen Tänze“ herrührten. Und ebenso delikat wie der gelobte Wein war dann auch die Musik. Mit überaus präzisem Zusammenspiel und schwungvoller Leichtigkeit kamen die Tänze daher. Und dieser Genuss wurde weiter gesteigert – nun wieder vom ganzen Ensemble gemeinsam – mit dem Walzer „Wein, Weib und Gesang“, wieder von Johann Strauß (Sohn).

Nach der Pause erwartete das Publikum dann ein weiterer kammermusikalischer Höhepunkt mit dem Forellenquintett von Franz Schubert. Das Merlin-Ensemble spielte nun in der Besetzung Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass weiter. Mit flottem schwungvollem Tempo erklang der namensgebende Variationensatz, das Schubert-Lied „Die Forelle“, die oft virtuos ausgeschmückte Melodie bravourös und spritzig in den verschiedenen Stimmen. Den letzten Satz Finale Allegro giusto eröffneten die Musiker eher verhalten, zeichneten das Wechselspiel der einander zugereichten Themen farbig heraus und beendeten das Programm mit einem Feuerwerk aus Klängen.

Für den brillanten Auftritt bedankte sich das Gammertinger Publikum mit rauschendem, kaum enden wollendem Applaus und freute sich umso mehr über die ausführliche Zugabe in Form des „Lagunenwalzers“, erneut von Johann Strauß (Sohn), wieder in einem Arrangement des Pianisten Till A. Körber. Und schließlich verabschiedete sich das Merlin-Ensemble mit einem perfekt gespielten und herzerwärmenden Geburtstagsgruß zum 25-jährigen Jubiläum: der „Barcarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach.