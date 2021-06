Menschen mit Behinderung beziehen Neubau im Herzen von Bitz

Mit der Eröffnung der neuen Einrichtung in Bitz gibt Mariaberg die bisherige Nutzung eines Wohnhauses am Hauptsitz im Gammertinger Ortsteil auf: Aus dem Gebäude Burghaldenstraße 7 sind neun Klienten nach Bitz gezogen. Sechs weitere bleiben in Mariaberg, einer wohnt derzeit zur Probe in Balingen. Wie Vorstand Rüdiger Böhm am Freitag berichtete, soll im September eine umfassende Sanierung des Olga-Wera-Hauses in Mariaberg beginnen – die erste seit der Errichtung im Jahr 1902. Für die Zeit der Arbeiten ziehen die Schüler und Jugendgruppen von dort ins Gebäude Burghaldenstraße 7. Mittelfristig sieht das Nutzungskonzept vor, auch Häuser auf dem freien Wohnungsmarkt anzubieten. Das erste soll das Gebäude Burghaldenstraße 17 sein.