Mehr genesene als erkrankte Patienten in Mariaberg

In den Wohnangeboten der diakonischen Einrichtung Mariaberg sind aktuell 107 Klienten und Mitarbeitende positiv auf das SARS-Covid-19-Virus getestet worden. Wie aus einer Pressemeldung hervorgeht, verteilt sich die Zahl der Erkrankten auf die Landkreise Sigmaringen (69), Reutlingen (11) und den Zollernalbkreis (27). Von diesen positiv getesteten Personen sind zwischenzeitlich bereits wieder 91 Personen genesen. Der überwiegende Anteil der erkrankten Personen zeigte nur milde bis gar keine Symptome. Es gab aber auch einige schwere Verläufe, bis hin zur stationären Aufnahme im Krankenhaus. Leider müssen in Mariaberg auch zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung vermeldet werden. Beide Verstorbene hatten bereits entsprechende Vorerkrankungen. Soweit von den Gesundheitsämtern genehmigt, konnte für verschiedene Wohngruppen beziehungsweise einzelne, in häuslicher Isolation befindliche Personen, die Quarantäne zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden.

Die Anfang April innerhalb weniger Tage stark gestiegene Zahl der positiv getesteten Fälle resultierte aus einer umfassenden Testung jeweils aller, auch symptomfreier, Klienten und Mitarbeiter eines Wohnangebotes, sobald ein Erkrankungsfall bestätigt war, in Kombination mit der Rückmeldung der Testergebnisse innerhalb eines Tages. Dies ermöglichte rasche und umfassende Eindämmungs- und Behandlungsmaßnahmen, wie es in der Pressemeldung heißt. Ebenso wurden direkte, bekannte Kontaktpersonen im Bereich dieser Wohnangebote in die Testungen mit einbezogen.

Mariaberg hat bis heute über 550 Testungen durchgeführt. Diese Testungen werden auch weiterhin bei Bedarf durchgeführt. Den finanziellen Aufwand für die Testungen trägt bislang ausschließlich Mariaberg, hofft aber diesen erstattet zu bekommen. Darüber hinaus führt Mariaberg bei allen genesenen Klienten und Mitarbeitern nun den Nachweis von Antikörpern per Bluttest durch.

Die Ärzte Mariabergs ermöglichen eine umfassende Betreuung der Patienten auch an den Wochenenden. Diese Leistung ist weit über den Möglichkeiten der kassenärztlichen Leistungen und entlastet den kassenärztlichen Notfalldienst enorm. Die Personalsituation auf den Wohngruppen ist zwar angespannt, aber es bestehen noch keine Engpässe. Die Mitarbeitenden aus den Schulen, den Förder- und Betreuungsgruppen sowie den Werkstätten für behinderte Menschen helfen in den Wohnbereichen aus und unterstützen so ihre Kollegen. Alle Wohnangebote und Geschäftsbereiche Mariabergs sind mit einer Grundausstattung an Schutzausrüstung versorgt.