Mehr als 1000 Kilometer mit dem Segelflugzeug

„Alles in allem war es ein toller Tag, an dem ich es nie für möglich gehalten hätte, dass 1000 Kilometer möglich sind. Dass ich mir diesen Traum im Alter von 20 Jahren erfüllen konnte, macht mich natürlich noch glücklicher“, lautet das Resümee des jungen Gammertingers, der beim LSV Degerfeld Albstadt fliegt.

Die 1000 Kilometer mit einem Segelflugzeug zu fliegen, ist wohl das Ziel eines jeden Streckenfliegers. Damit das aber klappt, müssen schon einige Faktoren, vor allem das Wetter, passen. Aber auch der Typ des Segelflugzeugs spielt eine Rolle – all das weiß Paul Wissmann.

Weiter informiert der Verein in einer Pressemitteilung: Aktuell darf der junge Pilot einen Nimbus 4 fliegen, welcher vom deutschen Aeroclub gesponsert wird. Aufgrund seiner sehr guten Leistungen im vergangenen Jahr erhielt Wissmann diese Förderung. „Der Nimbus 4 bietet sich für solche Flüge natürlich an, da er mit einer Spannweite von 26,4 Metern und sehr guter Gleitzahl geniale Flugeigenschaften besitzt und leistungsmäßig das Beste ist, was es überhaupt gibt“, erzählt Wissmann.

Allerdings machte ihm das Wetter bisher häufig einen Strich durch die Rechnung. Die Saison in Albstadt startete mit vielen Regenfällen und häufig schlechtem Wetter. Jüngst war es dann endlich soweit, die Wettervorhersage war so gut, dass sich ein Streckenflug angeboten hat. Die Motivation bei Paul Wissmann war daher hoch und der Ehrgeiz geweckt. Schon am Abend vor dem Abenteuer baute er das Segelflugzeug auf, sodass er am nächsten Morgen direkt startklar war.

Tatsächlich brachte der nächste Morgen dann aber zunächst mal eine große Enttäuschung. Es war sehr neblig und die Prognosekarten waren deutlich schlechter als vorhergesagt. „Obwohl die Motivation echt gedämpft war, bin ich dann doch aufs Degerfeld gefahren und habe mit meiner Flugvorbereitung begonnen und mich letztendlich doch entschieden, das zuvor angemeldete Dreieck mit den Wendepunkten Titisee, Schlüchtern und Kehlheim zu fliegen“ berichtet der 20-Jährige. Sein Optimismus sollte sich schließlich auszahlen.

Laut LSV-Mitteilung war schon kurz nach dem Start klar, obwohl es sehr kalt war und mancherorts Regenschauer umflogen werden mussten, dass die Luftmasse passt. „Dementsprechend war der Flug bis kurz vor Kehlheim dann auch wunderbar“, erinnert sich Wissmann.

Die nächste Ernüchterung wartete jedoch schon. In Kehlheim regnete es, sodass es zu diesem Zeitpunkt unmöglich war, den dritten Wendepunkt anzufliegen und Wissmann musste bereits 30 Kilometer vorher wenden. Als er sich dann gegen 18 Uhr wieder über dem Degerfeld in Albstadt befand, war er bereits 800 Kilometer weit geflogen.

„Erst dann kam mir die Idee, dass es heute doch noch klappen kann, die 1000er-Marke zu knacken, allerdings war ich mir unsicher, da es ja bereits spät war und ich noch 200 Kilometer vor mir hatte“, berichtet Paul Wissmann. Er wagte es und flog von Albstadt erneut in den Schwarzwald, bis hinter Donaueschingen, weiter nach Grabenstetten und wieder zurück nach Albstadt.

„Das Gefühl, als ich gewusst habe, ich komme mit 1000 Kilometern heim, ist schon genial gewesen. Es war immer ein Traum von mir und mit dem Nimbus 4 bietet sich das natürlich auch an“, sagt der Nachwuchsflieger über seine erbrachte Leistung.

Der junge Segelflugpilot hat sich bereits neue Ziele gesteckt und ist fest entschlossen, das Wetter und sein Segelflugzeug in vollem Umfang zu nutzen.