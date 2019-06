Mehr als 1000 Enten schwimmen auf der Lauchert um die Wette

Der hagere und hochgewachsene Mann steht an der Kasse des kleinen Supermarkts. An seinem Arm baumeln zwei Einkaufstaschen aus Jute. Er wirkt nervös. Nach dem Bezahlen tritt plötzlich der Kaufhausdetektiv an den 59-Jährigen heran. „Würden Sie bitte zur Kontrolle mitkommen?“, fragt er höflich.

Aber der jetzt vor Schreck in Panik geratende Kunde will nicht. Er stammelt etwas kaum Verständliches. Dabei ist ihm sehr wohl bewusst, dass er von den beiden Taschen nur eine aufs Band gelegt hat.