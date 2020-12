Mehr 30er-Zonen für Neufra

Dem Neufraer Gemeinderat ist bei seiner jüngsten Sitzung eine Konzeption zur Ausweisung weiterer Tempo-30-Zonen innerhalb der Gemeinde vorgestellt worden. In der weiteren Vorgehensweise wird die Umsetzung durch die Verwaltung vorangehen. Wenn alles glatt läuft, werden die zusätzlichen Straßen ab dem Jahr 2021 mit der Geschwindigkeitsbegrenzung ausgeschildert werden.

Bereits im Jahr 2003 wurde die Ausweisung der Verkehrsberuhigung für das Gebiet links der Bundesstraße (von Gammertingen aus kommend) beantragt. Damals gab die Verkehrsbehörde das Einverständnis nicht, da sich in der Ferdinand-Häussler-Straße ein Gewerbebetrieb befand, erläuterte Bürgermeister Reinhard Traub jüngst. Der Bereich rechts der Bundesstraße, wo die Wohngebiete Rädlesberg und Deißlesberg, das Wiesental (Ortsausgang Richtung Gauselfingen rechts der Bundesstraße) und die Jahnstraße, wo die Grundschule und die Festhalle sind und auch die alte Steige sind schon seit vielen Jahren Tempo-30-Zonen.

Es gab immer wieder Anfragen aus der Bevölkerung für die Beruhigung weiterer Bereiche, führte Traub aus. Im Juli diesen Jahres stellte Michael Liebig mit der Unterstützung von 25 Mitbürgern den Antrag, den Bereich Untere Gasse, Bahnhofstraße und Mühlgässle als Tempo-30-Zone auszuweisen. Bürgermeister Reinhard Traub nahm die erneute Anregung zum Anlass, eine Konzeption für den ganzen Bereich links der Bundesstraße zu erstellen. Der Bürgermeister hält die Verkehrsberuhigung in Wohngebieten für enorm wichtig, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass der Gehweg in den Wohngebieten überwiegend einseitig verläuft.

„Da kann man nicht mit Tempo 50 am Fußgänger vorbei rasen“, so Traub. Die Straßen Friedhofstraße, Bergstraße, Glasergasse, Höhenweg, Theodor-Heuss-Straße, Ferdinand-Häussler-Straße, Laustraße, Im Oberdorf und die Kirchstraße wurden mit aufgenommen und im Rahmen der jährlichen Verkehrsschau begutachtet. Bei der Verkehrsschau sind Vertreter der unteren Straßenverkehrsbehörde und der Verkehrspolizei anwesend. Man habe sich alle Straßen angeschaut, so Bürgermeister Traub, und im Anschluss grünes Licht für das Konzept erhalten. Dieses bestätigte Konzept wurde nun im Gemeinderat vorgestellt und wohlwollend begrüßt.

Rat Werner Schmitz stellte den Antrag, auch die Herdlestraße, die in die Bundesstraße einmündet, mit Tempo-30 auszuweisen. Das Gremium stimmte mehrheitlich dafür. Bürgermeister Traub wird nun die Herdlestraße in die Konzeption mit aufnehmen und zur erneuten Überprüfung bei der Straßenverkehrsbehörde vorlegen. Wenn alles laufe wie gewünscht, werde die Beschilderung nach der verkehrsrechtlichen Anordnung bestellt. Nach Festlegung der jeweiligen Standorte werden spätestens im Frühjahr die zusätzlichen Schilder stehen, prognostizierte Traub. Damit seien so gut wie alle Straßen im Wohngebiet in der Gemeinde, auch in Freudenweiler, Tempo-30-Zonen, erklärte Reinhard Trab abschließend.