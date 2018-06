„Max und die wilde 7“: Vier Detektive und jede Menge Spannung

Die männliche Hälfte des Autorenduos von „Max und die wilde 7“ hat in der Stadtbücherei den Schülern der vierten Klasse vorgelesen und Fragen rund um das Schreiben und Veröffentlichen beantwortet. Winfried Oelsner verstand es, die Grundschüler mit den Geschichten zu fesseln.

Lisa-Marie Dickreiter und Winfried Oelsner haben mit „Max und die wilde 7“ eine Serie für Kinder geschrieben, die die Erstleser einladen, den Erlebnissen eines Jungen und dreier Senioren zu folgen. Beide Autoren haben an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg studiert. Vermittelt hatte die Lesung Rita Mutschler von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Tübingen. Sie ist auf das Kinderbuch, das Schülern das Lesen schmackhaft machen kann, aufmerksam geworden und stellte eine Lesereise zusammen. In dieser Woche präsentiert Oelsner in mehreren Bibliotheken des Regierungsbezirks die beiden bereits erschienenen Kinderromane. Da das Paar nicht nur gemeinsam Kinderbücher schreibt, sondern auch einen kleinen Sohn hat, können sie nicht immer gemeinsam reisen.

Kinder wählen Gruselgeschichte

Mehr als 40 Schüler waren gekommen und grüßten den Autor mit einem kräftigen „guten Morgen Herr Oelsner“. Winfried Oelsner überließ den Viertklässlern die Auswahl: „Wollt ihr lieber den ersten Band, ,Das schwarze Ass’, also eher einen Krimi, oder den zweiten Band, ,Die Geister-Oma’, also eher eine Grusel-Geschichte?“ Eine klare demokratische Entscheidung ergab, dass Gruseln in Gammertingen gefragt ist. Doch erst mal beschrieb Oelsner die Hauptakteure, den neunjährigen Max, der im Altersheim lebt, weil seine Mutter dort arbeitet, und die drei äußerst rüstigen Bewohner des Seniorenheims, die sich bei jeder Mahlzeit an Tisch 7 treffen. Das Altersheim wäre auch für Max in Ordnung, aber leider gibt es eine Oberschwester, die alles verbietet: „Richtig ätzend ist die.“ Weil das Seniorenheim eine umgebaute Ritterburg ist, können sich die kleinen Zuhörer sehr wohl vorstellen, wie es dort aussieht: „Dort gibt es eine Folterkammer, eine Waffensammlung, einen Königssaal.“ Und natürlich Gespenster und flüsternde Geister, denn die sonst so mutige ehemalige Schauspielerin Vera hat die Stimme einer längst toten Mitbewohnerin gehört. Max kann es erst nicht glauben, aber dann sieht er in der Waffensammlung eine Armee von schwarzen Rittern und beruhigt sich selbst: „Das sind nur Rüstungen, das sind nur Rüstungen.“ Oelsner liest verschiedene Passagen, löst das Rätsel nicht, denn sie sollen ja die Geschichte noch selbst lesen oder sich als Hörbuch anhören.

Dafür beantwortete er Fragen. „Gibt es noch weitere Bände?“ „Der dritte Band ist schon geschrieben, aber ein vierter ist nicht geplant.“ Auf die Frage, wie lange die Entstehung einer Geschichte braucht, lässt der Autor die Kinder erst raten und verrät dann: „Ungefähr ein Jahr pro Band, wir überlegen uns erst lange, wie die Geschichte aufgebaut sein soll, bevor wir anfangen zu schreiben.“ Ein Junge fragte noch: „Sind sie berühmt?“ und Oelsner: „Nee, ein bisschen vielleicht und vielleicht kommt’s ja noch.“ Der Oettinger-Verlag konnte 30000 Exemplare vom ersten Band bereits verkaufen, vom zweiten inzwischen rund 16000. Auf die Frage: „Sind sie dann reich?“ antwortet Oelsner: „Wir sind nicht reich, aber auch nicht arm.“ An Ideen für weitere Projekte mangelt es den beiden Autoren nicht und „vielleicht wird ja auch noch ein Film aus diesen Büchern“.