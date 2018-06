Maut-Kontrollsäule wird in Gammertingen eingeweiht

An der B 313 in Gammertingen – zwischen L275 und Kläranlage, in Fahrtrichtung Sigmaringen – steht sie: eine vier Meter hohe blaue Säule, die die neue Lkw-Maut kontrollieren soll. Rund 600 dieser Säulen werden derzeit bundesweit aufgebaut. Ab dem 1. Juli wird die neue Lkw-Gebühr auf Bundesstraßen erhoben. Die stationären Kontrolleinrichtungen sollen dann die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr auf den Bundesstraßen ergänzen.

Im Gegensatz zu den Autobahnen werden auf Bundesstraßen keine Kontrollbrücken aufgebaut. Die Kontrollsäulen basieren allerdings auf einem ähnlichen Funktionsprinzip, teilt das vom Verkehrministerium beauftragte Unternehmen Toll Collect mit. Im Gegensatz zu den Brücken überspannen die Kontrollsäulen aber nicht alle Fahrstreifen, sondern fügen sich besser in das Bild der ländlicheren Bundesstraßen ein. „Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild bleiben so auf ein Minimum beschränkt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Standorte seien mit dem Bundesamt für Güterverkehr abgestimmt worden. Anschließend wurde geprüft, ob Strom- und Telekommunikationsanbindungen verfügbar sind.

Strenge Vorgaben beim Datenschutz

Die Kontrollsäulen werden seitlich neben der Fahrbahn aufgestellt. Beim Vorbeifahren eines Fahrzeuges kontrollieren die Säulen, ob dieses mautpflichtig ist. Passiert ein Fahrzeug eine Kontrollstelle, werden ein Übersichts-, ein Seitenansichts- und ein Kennzeichenbild erstellt. Ein Gerät im Fahrzeug sendet Daten an die Kontrollsäule. „Für die Richtigkeit der zu übermittelnden Daten sind das Unternehmen und der Fahrer verantwortlich“, erklärt Toll Collect. Habe der Fahrer die Achszahl richtig eingestellt und überprüft, ob sein Gerät im Lkw funktionsbereit ist, würden die Bilddaten verworfen.

Generell gäbe es strenge Vorgaben beim Datenschutz. Für die Erfassung von Fahrzeugen durch die Kontrollsäule hat der Gesetzgeber mit dem Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) die gleichen Vorgaben erlassen wie für die Kontrollbrücken auf Autobahnen.

Ausschließlich Daten von mautpflichtigen Kraftfahrzeugen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, bei denen der Verdacht auf einen Mautverstoß besteht, würden an ein Kontrollzentrum weitergeleitet und nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. „Hat der Kunde die Maut ordnungsgemäß bezahlt, werden die Daten sofort noch in der Kontrollsäule gelöscht“, erklärt Toll Collect.

Keine Geschwindigkeitsblitzer

Die Geschwindigkeit von Fahrzeugen werde – trotz gewisser Ähnlichkeit zu den „Blitzern“ – übrigens nicht kontrolliert. „Verkehrsteilnehmer können die Kontrollsäulen von ,Blitzersäulen’ für die Geschwindigkeitsüberwachung dadurch unterscheiden, dass sie nicht nur blau lackiert, sondern auch fast vier Meter hoch sind“ schreibt die Herstellerfirma.