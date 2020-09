Mariaberger Textilservice geht ab Oktober in Kurzarbeit

Mariaberg (sz) - Waschen, Trocknen, Falten, von der Socke bis zum Restauranttischtuch: 21 Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten in der Mariaberger Textilservice gGmbH gleichberechtigt und zum selben Tarif Seite an Seite. Der coronabedingte Wegfall von Aufträgen belastet das Inklusionsunternehmen finanziell immens: Ab Oktober steht für die Festangestellten Kurzarbeit ins Haus. Aktion Mensch unterstützt die Wäscherei nun im Rahmen ihrer Corona-Soforthilfe für Inklusionsunternehmen und Zuverdienstbetriebe mit 20 000 Euro.

Rund 403 Tonnen Wäsche gingen in Mariaberg 2019 über den Tisch; zehn Jahre zuvor waren es noch 286 Tonnen. Neben der internen Reinigung für die Wohngruppen des diakonischen Trägers und den Aufträgen der gewerblichen Tochter Mariaberger Bildung & Service GmbH gehören auch regionale Gastronomie und Hotellerie zum Kundenstamm. In den Corona-Monaten kam es dadurch zu massiven Einbußen, von der sich das Unternehmen laut Geschäftsführer Rüdiger Böhm aktuell langsam erholt.

Inklusionsbetriebe schlagen die Brücke zwischen den Werkstätten für Menschen mit Behinderung und dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Neben aktuell vier Minijobbern stemmen in Mariaberg 17 Beschäftigte die Wäscheberge, davon sieben Inklusionsmitarbeitende. Sibylle Mahler ist als Betriebsleitung von Anfang an dabei und teilt die Mitarbeitenden gemäß ihren Fähigkeiten an den Stationen ein: „Unsere neue Faltmaschine ist zum Beispiel so schlau konzipiert, was die Bedienung und das Interface angeht, dass sie auch sehr gut für unsere Inklusionsmitarbeitenden geeignet ist.“