Mariaberger Mitarbeitende werden mit Kronenkreuz geehrt

27 Mitarbeitende des diakonischen Trägers Mariaberg sind am vergangenen Donnerstag für ihre langjährigen Dienste in der Diakonie im Rahmen eines Gottesdienstes geehrt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Ehrungen im Jahr 2020 und 2021 aufgeschoben werden und fanden nun gemeinsam statt. Das goldene Kronenkreuz für 25 Jahre in der Diakonie erhielten für das Jahr 2020: Birgit Schladebach, Bernadette Berard-Altea, Ulrike Hummel, Dietmar Miller, Kerstin Schreck, Alexandra Kamps, Gabriele Barth und Roswitha Kraus.

Ingeborg Barth und Gebhard Mack-Reiser, die seit vierzig Jahren für die Diakonie tätig sind, bekamen eine Ehrenurkunde überreicht. Das goldene Kronenkreuz für 25 Jahre in der Diakonie erhielten für das Jahr 2021 Armin Lieb, Maria-Elisabeth Allmaier, Michael Backhaus, Daniela Kleine-Boes, Ingrid Kramer, Nicole Wangler, Tanja Lebold, Marc Lokatsch, Edeltraud Specht-Tsouvaltzis, Heike Lokatsch.

Angelika Gaedtke-Schmidt, Dorothee Bosch, Ronald Frank, Rudolf Hölz, Brigitte Schäferling, Sabine Unkel-Stockmaier und Gabriele Zeh, die seit vierzig Jahren für die Diakonie tätig sind, bekamen eine Ehrenurkunde.

Anschließend ließen die Jubilare den Ehrentag, zusammen mit den Vorständen und Geschäftsführern des Mariaberg bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen.

Prof. Richard Boeland von der Kunstschule Berlin hat das Kronenkreuz 1925 als Zeichen für die Innere Mission entworfen. Es stellte ursprünglich die künstlerische Verbindung der Buchstaben I und M (Innere Mission) dar. Bekannt wurde es aber als Kronenkreuz, wobei das zu erkennende Kreuz für Not und Tod steht und die Krone für Hoffnung und Auferstehung. Das Signet wurde bei der Gründung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland im Jahre 1957 als eigenes Symbol übernommen.