Mariaberger Landwirtschaft feiert Hoffest

Die Mariaberger Landwirtschaft hat am Sonntag ihr jährliches Hoffest gefeiert. Angeboten wurden ein Erntedankgottesdienst, ein buntes Unterhaltungsprogramm sowie kulinarische Leckereien.

In guter Tradition fand zunächst ein Erntedankgottesdienst unter der Leitung des Trochtelfinger Pfarrers Ekkehard Roßbach statt. Pfarrer Roßbach ging in seiner Predigt auf die gerechte Verteilung von Lebensmitteln unter allen Menschen auf der Erde ein. Ein besonderer Augenschmaus war auch wieder der von ehrenamtlichen Helfern liebevoll gestaltete Erntedank-Altar in der Mariaberger Festscheune.

Nach dem Gottesdienst begann bei etwas grauem, aber trockenem Herbstwetter das Hoffest des Bioland-Betriebs, der zu den Mariaberger Werkstätten gehört. Die Gäste wurden mit einem reichhaltigen Verpflegungs- und Unterhaltungsangebot verwöhnt. Vom Besenbinden und Seiledrehen über einen Kettcar-Parcours, Filzen sowie Strohflechten war einiges geboten. Für das leibliche Wohl sorgte die Mariaberger Bildung & Service GmbH mit Speisen aus der eigenen Bioland-Erzeugung der Mariaberger Landwirtschaft. Eine Abordnung des Kreissenioren-Orchesters begleitete das Fest mit einer bunten Mischung Blasmusik.

Bei einer Hofführung konnten sich die zahlreichen Besucher über die Mariaberger Werkstätten samt ihrer Bioland-Landwirtschaft informieren. Auch die Produkte aus dem Textil- und Büchermarkt der Mariaberger Werkstätten sowie der Mariaberger Gärtnerei und Bäckerei und die Fahrzeugausstellung der Firma Lorch aus Mägerkingen stießen auf reges Interesse.