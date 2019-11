Mariaberger Künstler stellen ihre Arbeiten im Klostergebäude aus

Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg eröffnet am Sonntag, 1. Dezember, eine neue Ausstellung im Kreuzgang des Klostergebäudes. Diese zeigt Arbeiten aus dem Atelier 5, dem Kunstkeller des Mariaberger Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, dem offenen Atelier und der Dienstagsweber. Die Vernissage beginnt am Sonntag um 14 Uhr im Refektorium des Klosters. Nach der Begrüßung durch Mariabergs Vorstand Michael Sachs führt Kunsttherapeutin Sonja Weiß in die Ausstellung ein. Liedermacher Markus Mielert steuert Musik bei.

Die neue Ausstellung trägt den Titel „Potpourri“. Der Begriff aus dem Französischen kann wörtlich mit „verdorbener“ oder „verfaulter Topf“ übersetzt werden. Gleichzeitig handelt es sich um einen Begriff für ein Arrangement aus wohlriechenden Blumen und Gewürzen, das den Raum mit Duft erfüllt. „Olfaktorisch ganz kontrastreich, will die Werkschau dem Begriff die erfreuliche Seite abringen und mit dem in Verbindung bringen, was ab dem ersten Advent die Klostergänge schmückt: frische, farbenprächtige Kunst aus den Mariaberger Kunstateliers, herausgeputzt und absolut sehenswert“, schreibt Mariaberg in einer Pressemitteilung.

Kunterbunte Kunst

Darüber hinaus ist ein Potpourri in der Musik ein Mix verschiedener Kompositionen unterschiedlicher Machart. Eine passende Metapher für die kunterbunte Kunst, die von den einzelnen Künstlern erarbeitet und einmal jährlich in den Klosterfluren gezeigt wird.

„Unberührt von den Tendenzen jeweils zeitgenössischer Kunstentwicklung haben sich die Künstler aus dem Atelier 5 eine besondere Ursprünglichkeit des Bilderschaffens bewahrt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Ihre Bilder und Skulpturen kommen aus dem inneren Erleben und zeugen in ihrer Unmittelbarkeit und unkonventionellen Bildsprache von unbeirrbarer, schöpferischer Kraft.“ Die Menschen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung erarbeiteten abseits des offiziellen Kunstmarkts Schöpfungen von großer Eindringlichkeit und Überzeugungskraft.

Das Atelier 5 steht unter der Leitung von Svenja Keller. Der Kunstkeller des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Mariaberg ist ein zusätzliches therapeutisch-pädagogisches Angebot unter der Leitung von Birgit Scheel. Das Experimentieren mit Farben und die kreative Umsetzung bestimmter Themen regen zum Erforschen, Bewusstwerden und Reflektieren der inneren und äußeren Erlebniswelt an. Die jungen Künstler zeichnen Wesen aus Fantasiewelten, Tiere und Menschen, Pflanzen und Objekte. „Das Ergebnis sind bemerkenswerte und bewegende Bilder voll Leuchtkraft und Ausdrucksstärke“, heißt es in der Pressemitteilung.

Im offenen Atelier treffen sich zweimal pro Woche Künstler mit und ohne Handicap zum gemeinsamen kreativen Arbeiten. Alle befassen sich mit eigenen Themen, lassen sich aber auch von der Vielfalt im Atelier inspirieren. Das Kreativangebot wird angeleitet von Ina Schindele und Svenja Keller.

Die Dienstagsweber treffen sich wöchentlich, um unter der Leitung von Sybille Weber gemeinsam Fäden kunstvoll zu verkreuzen. Neben Handtüchern und Teppichen entstehen auch wundersame Kunstwerke in leuchtenden Farben.