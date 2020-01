Mariaberger Feuerwehr rückt zu insgesamt 43 Einsätzen aus

„27 Übungsdienste im vergangenen Jahr: Das ist relativ viel, ich bin selbst ganz erschrocken“, berichtete Kommandantin Magdalena Störkle-Sauer bei der Hauptversammlung der Mariaberger Werkfeuerwehr im Kommunikationszentrum in Mariaberg. Mindestens zwei Drittel der 20-köpfigen Feuerwehr haben eine makellose Anwesenheitsbilanz bei allen Übungen. „Damit ist die Truppe sehr gut ausgebildet“, so die Kommandantin. Das Gleiche gilt für die Brandschutzunterweisungen der Mariaberger Mitarbeiter: Im Bereich Wohnen bildet die Werkfeuerwehr alle Mitarbeiter zu Brandschutzhelfern aus, wobei nur fünf Prozent gesetzlich vorgegeben wären.

43 Einsätze fuhr die Werkfeuerwehr Mariaberg in 2019 insgesamt, darunter zehn Personensuchen, neun technische Hilfeleistungen und 24 Brandmeldeanlagen-Alarme. Schlussendlich gab es nur zwei tatsächliche Kleinbrände, einer im Gesundheits- und Familienzentrum und einer an einem Baum in der Nähe der Kläranlage. Die Anzahl der Fehlalarme konnte aber dennoch von 33 im Vorjahr auf 22 in 2019 reduziert werden. Neben der Überempfindlichkeit der Rauchmelder gäbe es natürlich auch Missbrauch der Brandschutzeinrichtungen, so Michael Sachs, Vorstand des sozialen Dienstleistungsunternehmens Mariaberg. Um Täuschungsalarme noch weiter zu reduzieren, würde bei jedem Missbrauchsfall ermittelt und, wo es möglich ist, Zweitmelderabhängigkeit hergestellt.

3600 Rauch- und Wärmemelder und 17 Brandmeldeanlagen in Mariaberg: „So viele Brandmelder wie ihr hat nicht mal Bosch in Reutlingen!“, sagte der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Friedrich Sauter. Sauter überreichte im Zuge der Versammlung die Ehrenspange des Kreisfeuerwehrverbandes an Rüdiger Böhm. Der Mariaberger Vorstand ist gleichzeitig seit über 40 Jahren Mitglied der Werkfeuerwehr.

Ebenfalls geehrt für 20 Jahre in der Rettungsgruppe wurden Heidelinde Adaszynski und Claudia Glück. Berthold Eichinger wurde für seine langjährigen Dienste in der Werkfeuerwehr zum Hauptfeuerwehrmann befördert und bekam seinen dritten roten Stern im Abzeichen.

Wie Störkle-Sauer berichtete, legte ihr stellvertretender Kommandant Johannes Czerny im August auf eigenen Wunsch hin sein Amt nieder. Die Stelle wurde nun neu besetzt: Christoph Kreuzer, bisher Schriftführer der Werkfeuerwehr, wurde zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. Ebenfalls wurde Angela Ruhnau, eine der vier Feuerwehrfrauen in der Truppe, in das Amt der Schriftführerin gewählt.