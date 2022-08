Mariaberger Büromanagement-Azubis machen Abschluss

Drei Mariaberger Auszubildende haben Ende Juli die letzten Prüfungen bestanden und ihre Ausbildung zur Kauffrau beziehungsweise zum Kaufmann für Büromanagement abgeschlossen. Paul Sauter und Nico Korn absolvierten die dreijährige Reha-Ausbildung bei Mariaberger Ausbildung & Service mit Besuch der Berufsschule Hechingen, während Julia Wirth ihre Ausbildung sowohl in der Verwaltung der A&S als auch beim Mariaberg Verein machte und die Berufsschule in Reutlingen besuchte. Alle drei jungen Menschen legten laut Mitteilung die praktische Prüfung bei der IHK Reutlingen ab.

Bei einer internen Abschlussfeier dankten die Absolventen ihrer Ausbilderin Monika Biedermann. Julia Wirth, die zu Beginn ihrer Ausbildungszeit im Mariaberg Verein auch vom ehemaligen Ausbildungsleiter Michael Backhaus begleitet wurde, wird im Sekretariat der A&S-Jugendhilfe sowie im Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Mariaberg tätig werden. Paul Sauter, der für seinen sehr guten Abschluss eine Belobigung erhielt, arbeitet ab sofort in der Personalverwaltung des Mariaberg Vereins.