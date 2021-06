Mariaberg zeigt Ausstellung mit Werken von Beate Radespiel

Nach etlichen coronabedingten Absagen kehrt die Kunst wieder in Mariaberg ein: Ab dem 20. Juni stellt die Reutlinger Künstlerin Beate Radespiel unter dem Titel „Mit dem Leben wandern“ im ehemaligen Klostergebäude aus. Das teilt die Presseabteilung Mariabergs in einer Meldung mit.

Motivisch ist Radespiels Malerei von Emotionen und Spaziergängen durch die Natur inspiriert. Begleitet werden die farbenfrohen Bilder auch erstmalig von poetischen Wandtexten aus der Feder der Künstlerin: „Dieser Dialog von Text und Bild ist ein Experiment und führt eventuell zu neuen Wirklichkeitserfahrungen“, so Radespiel.

Beate Radespiel ist 1960 in Osnabrück geboren, hat erst Betriebswirtschaftslehre und dann Kunst studiert und ist seit 1996 als Künstlerin tätig. Ihre Gemälde wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt. Neben der Malerei ist Radespiel als ausgebildete Clownin in Pflegeheimen und Kliniken tätig: Eine Kombination, die sich gegenseitig inspiriert. „Die Begegnung, das Spielerische, das Intuitive fand hier einen wunderbaren Raum im Experiment, Scheitern, Wiederaufstehen, Entdecken der Freude – das Dasein als Clownin“, so die Künstlerin.

Beate Radespiel interessiert sich für Prozesse, für das „Werden“ und „Entstehenlassen“ auf der Leinwand: für das „Spiel der Farben“ und dafür, den „Formen Überraschungsmöglichkeit“ zu geben.