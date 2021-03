Mariaberg informiert in leichter Sprache über weitere Impfaktion

In den kommenden Tagen besteht für Mitarbeitende und Klienten des diakonischen Trägers Mariaberg die Möglichkeit zur Corona-Impfung vor Ort. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Im Vorfeld der Impfaktion wurden die Bedarfe auch bei den Menschen mit Behinderung abgefragt, die in den Mariaberger Werkstätten arbeiten und keiner rechtlichen Betreuung unterstehen. Auch bei ihnen wurde Wert auf eine gut verständliche Information zum Thema Impfen gelegt.

Katrin Lauhoff vom Sozialdienst, Nicole Peter vom Sekretariat der Mariaberger Werkstätten und Katja Geiger-Weidlich vom Sozialdienst der Werkstätten luden dazu vergangene Woche zum Gespräch ein. Der betroffene Personenkreis lebt oft nicht in Mariaberger Wohngruppen, sondern extern. Die Diakonie Deutschland hat ein Infodokument in leichter Sprache zum Thema „Die Corona-Impfung: Zehn Fragen und Antworten“ herausgegeben, welches mit den Anwesenden besprochen wurde. Darin geht es zum Beispiel darum: Ist der Impfstoff sicher? Welche Nebenwirkungen gibt es? Wer kann sich impfen lassen?

„Die Klienten waren sehr interessiert und haben auch viel nachgefragt“, wird Lauhoff in der Pressemitteilung zitiert. Besonders wichtig sei ihnen die Termin-Festlegung gewesen, um nichts zu verpassen. „Viele haben auch gemeint: So einen Ablauf kennen sie ja schon von der Grippeimpfung, das sei also nichts Neues“, so Lauhoff. Zudem sei die Krankheit Covid-19 in Mariaberg und im Landkreis so präsent, dass auch die Mehrheit der anwesenden Menschen mit Behinderung sich gar auf eine Impfung freue, informiert der Verein in der Mitteilung weiter.

Ein Wermutstropfen: „Die Maske muss man auch dann noch tragen, wenn man geimpft ist, um weiterhin andere zu schützen. Das war eine wichtige Nachfrage“, sagt Lauhoff. Die Impfung findet direkt in den Räumen der Mariaberger Werkstätten statt. Die Personen mit Behinderung haben die Unterlagen zur Impfung samt Einwilligungserklärung bereits vorab erhalten. Die Mariaberger Mitarbeiterinnen legten ihnen im Aufklärungsgespräch nahe, diese nochmal mit Angehörigen durchzugehen oder bei Fragen auf sie zuzukommen, heißt es in der Mitteilung weiter.