Mariaberg eröffnet inklusives Jugendhaus

Seit Sommer 2020 gibt es ein Jugendhaus im Gammertinger Stadtteil Mariaberg. Nachdem dieses zunächst in Interims-Räumlichkeiten untergebracht war, konnten nun die endgültigen, neu eingerichteten Räumlichkeiten des „Jugendhauses Mariaberg“ im Krätzenbergweg 6 offiziell an die Jugendlichen übergeben werden.

Im Beisein von Mariabergs Vereinsvorsitzendem Klaus Homann, den Vorständen Rüdiger Böhm und Michael Sachs sowie Vertreternn und Vertreterinnen des Landkreises, der Stadt Gammertingen und zahlreicher Mitarbeitenden Mariabergs wurde das Jugendhaus am Freitag mit einer kleinen Feier eingeweiht. In den großzügigen Räumen gibt es jede Menge Platz für Begegnungen, Gespräche, zum Chillen, Reden, Zocken oder um Musik zu machen oder Musik zu hören. Ein Billardtisch gehört genauso zur Ausstattung wie ein Tischkicker. Beide wurden durch Spenden finanziert. Der Leiter des Mariaberger Jugendhauses, Raimund Jäger, ist begeistert von den neuen Möglichkeiten. „Wir können hier die Ideen und Wünsche der jungen Menschen, die im Stadtteil leben, super umsetzen. Wir machen Angebote für alle Altersgruppen und Jugendliche mit und ohne Behinderung, Mädchen und Jungs. Unser oberster Grundsatz dabei ist, die jungen Menschen selbst in die Verantwortung zu nehmen und sie selbst Sachen auf die Beine stellen zu lassen.“ Die Begleitung Betreuer unterstütze, wo nötig, mache aber keine Vorgaben. ERrdankte allen Unterstützern des Projekts.

Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm ließ in seinem Grußwort die Entstehung des Mariaberger Jugendhauses Revue passieren. Nach ersten Anregungen in einem Stadtteilforum im Jahr 2016, über die weitere Ausgestaltung der Ideen in einer Klausurtagung im Jahr 2018 und die kreative Einbeziehung der jungen Menschen im Jahr 2019 in einem weiteren Stadtteilforum bis hin zum Tag der Einweihung im Krätzenbergweg. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Jugendhaus in Mariaberg, das wir in großen Teilen mit Mariaberger Mittel selbst finanziert haben, umsetzen konnten. Die finanzielle Unterstützung durch die Aktion Mensch, über 70 000 Euro an Spenden, Sachspenden in Form von Mobiliar und der Einsatz aller Mariaberger Handwerksbetriebe haben die Realisierung an dieser Stelle möglich gemacht.“ Der partitative Weg, den Mariaberg zur Ausgestaltung des Projektes beschritten habe und das Miteinander aller beteiligten Interessengruppen bezeichnete er als „tolle Erfahrung“. Die Umsetzung des Konzeptes einer Jugendsozialarbeit in Mariaberg gehe nun in die nächste Runde: „Wenn jetzt noch die beantragte Förderung der Personalkosten bewilligt wird, ist alles perfekt,“ berichtete Böhm.

Rund 100 junge Klienten und Klientinnen sowie etwa 100 junge Menschen in Ausbildung oder freiwilliger Mitarbeit leben im Gammertinger Stadtteil Mariaberg beziehungsweise halten sich dort im Rahmen ihrer Tätigkeit auf. Seit vielen Jahren wurde versucht, entsprechende Freizeitangebote für diese junge Menschen im Stadtteil zu schaffen. Zwar gibt es in Gammertingen selbst ein Jugendhaus und viele Angebote. Diese aber von Mariaberg aus zu erreichen ist zeitaufwändig und schwierig. Die Etablierung einer eigenen Offenen Jugendarbeit sowie die Eröffnung eines Jugendhauses war daher eine logische Folge. In einem speziell dafür durchgeführten Stadtteilforum konnten sich die jungen Menschen im Vorfeld in die Planungen einbringen, Wünsche und Vorstellungen äußern. Diese Ergebnisse wurden dann zusammen mit den jungen Menschen bearbeitet und gefiltert. Ergebnis der Bemühungen ist, dass der diakonische Träger Mariaberg eine 50-Prozent-Stelle für einen Jugendarbeiter eingerichtet hat sowie Räume für ein Jugendhaus zur Verfügung stellt.

Das Besondere am Jugendhaus Mariaberg: Es ist ein inklusives Jugendhaus. Junge Menschen mit und ohne Behinderung aus den unterschiedlichsten Nationen finden dort Angebote, Betreuung und Unterhaltung. Das Konzept ist nicht alltäglich und fand auch bei der Aktion Mensch Anklang. Diese unterstützte den Umbau der Räume im Krätzenbergweg 6 mit 173 932,66 Euro. Das entspricht der Hälfte der Kosten. Die andere Hälfte wurde über den Verein Mariaberg sowie Spenden finanziert.