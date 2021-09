Mariaberg bietet Führungen zum Tag des offenen Denkmals an

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, öffnet auch der Mariaberg e.V. wieder die Tore zur ehemaligen Klosteranlage in Mariaberg. Vorstand Rüdiger Böhm lädt traditionell zur kunsthistorischen Führung durch die barocke Klosterkirche, die unter Denkmalschutz steht, ein, heißt es in einer Pressemeldung.

Eine Besonderheit ist die Besichtigung der sonst verschlossenen Nonnenempore. Auch werden Räumlichkeiten des ehemaligen Benediktinerinnen-Klosters vorgestellt, das heute vom diakonischen Träger Mariaberg für die Verwaltung genutzt wird. Treffpunkt ist am Sonntag um 14.30 Uhr am Eingang der Klosterkirche. Die Kirche ist sonst vom 1. Mai bis 1. November jeden Sonn- und Feiertag von 13.30 bis 16.30 Uhr für Besuche geöffnet.

Ein weiteres Highlight ist die Führung durch die Malereiausstellung „Mit dem Leben wandern“ durch die Künstlerin Beate Radespiel am selben Tag. Treffpunkt ist der Klostereingang um 16 Uhr.

Die Führung fand schon mit großem Anklang im Rahmen der Mariaberger Sommerkunstwoche Anfang August statt. Interessierte konnten ihre Fragen zu den ausgestellten Werken direkt an deren Schöpferin stellen.

Neben den farbenprächtigen, abstrakten Gemälden stehen von Radespiel verfasste poetische Kurztexte an den Wänden, die zum Nachdenken und zur Diskussion mit ihrer Autorin einladen. Die Ausstellung „Mit dem Leben wandern“ hängt noch bis zum 14. November im Erdgeschoss des ehemaligen Klostergebäudes und ist zu den Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr frei zugänglich.

Beide Führungen sind kostenfrei. In den Räumlichkeiten ist das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske Pflicht. Besucher und Besucherinnen müssen sich anmelden und einen 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) mitbringen. Ohne diesen ist eine Teilnahme nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung weiter.