Mariaberg bekommt einen neuen Vereinsvorsitzenden

Nach 27 Jahren unter der ehrenamtlichen Leitung von Dekan im Ruhestand Klaus Homann hat die Mitgliederversammlung des diakonischen Trägers Mariaberg in Gammertingen einen neuen Vereins- und Verwaltungsratsvorsitzenden gewählt. Homanns Nachfolger ist der Reutlinger Dekan Marcus Keinath. Darüber hinaus wurde der Vertrag des hauptamtlichen Vorstands Rüdiger Böhm bis 30. August 2024 verlängert. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Michael Sachs können die Vorstände des Sozialunternehmens damit ihre Arbeit fortsetzen. In einem Festgottesdienst wurde Klaus Homann feierlich von seinem Amt entpflichtet.

Wie Mariaberg mitteilt, ließ Rüdiger Böhm in der Mitgliederversammlung die Amtsjahre von Klaus Homann Revue passieren. Er zeigte die Entwicklung Mariabergs von 1994 bis heute auf und verwies auf das Wachstum des Sozialunternehmens sowie den damit verbundenen Anstieg der Mitarbeitendenzahlen von damals rund 700 auf heute über 1650 Mitarbeitende. Auch die verschiedenen hauptamtlichen Vorstände, die in der Ära Homann die Geschicke Mariabergs leiteten, fanden Erwähnung.

Viele Meilensteine und Höhepunkte gab es in Homanns 27 Ehrenamtsjahren: von angedachten Fusionen mit anderen diakonischen Trägern über die Ausgründung von Tochtergesellschaften des Unternehmens bis hin zur Umwandlung der Komplexeinrichtung im Stadtteil Mariaberg hin zu einem breit aufgestellten Sozialdienstleister, der in sechs Landkreisen und in der Landeshauptstadt Angebote und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und/oder Benachteiligung bereithält.

„Ich danke Ihnen für die Loyalität, die Sie uns Vorständen entgegengebracht haben“, sagte Rüdiger Böhm zu Klaus Homann und dankte ihm auch für seine stets konstruktive und kritische Begleitung und seine Beratung in allen Themenfeldern.

Der neue Vereins- und Verwaltungsratsvorsitzende Marcus Keinath wird sein Amt mit Unterstützung von Katrin Hödl als seine Stellvertreterin ausfüllen. Keinath, geboren 1968, ist verheiratet, Vater von drei Töchtern und seit sechseinhalb Jahren Dekan in Reutlingen. Auch Mariaberg ist ihm nicht fremd: Seit 2016 ist er bereits Mitglied im Verein Mariaberg. In einer mehrtägigen Hospitation in der ersten Jahreshälfte hatte sich Keinath zudem weitere Einblicke in die Arbeit Mariabergs in den einzelnen Aufgabenfeldern verschafft.

„Lieber Herr Dekan Keinath, kaum haben Sie 2015 ihr Amt in Reutlingen angetreten, durften wir Sie auch schon in Mariaberg kennenlernen“, sagte Rüdiger Böhm. „Sie haben sich für die Kunst- und Kulturveranstaltungen Mariabergs interessiert und neugierig nach den Aufgaben und Inhalten unserer Arbeit gefragt.“ Das Leitbild, die Führungsstrukturen und die Organisation – alles habe Keinath schon damals interessiert. „Wer, wenn nicht Sie, könnte nun besser das Amt des Vereinsvorsitzenden von Dekan Homann übernehmen?“

Den Festgottesdienst zur Entpflichtung des bisherigen Vereinsvorsitzenden hielt Klaus Homann selbst ab. Musikalisch begleitet wurde der Festakt von der Mariaberger Bläserei. In seiner Predigt stellte Homann heraus, dass jeder Mensch das Bild Gottes trägt, indem er von Liebe bestimmt ist, besonders zu den Menschen, die Unterstützung brauchen, und indem er sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. Außerdem hob er hervor, dass in den Augen Gottes jeder Mensch sehr gut geschaffen ist, weil er mit Gott verbunden ist.

Immer wieder ließ Homann mit sichtlicher Rührung seine Verbundenheit zur Einrichtung Mariaberg und die Menschen mit Behinderung erkennen. Die Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, Annette Noller, entpflichtete ihn von seinem Amt und überreichte ihm das Kronenkreuz der Diakonie in Gold. Auch Sigmaringens Landrätin Stefanie Bürkle verabschiedete sich von Homann. „Sie, Herr Dekan Homann, haben Mariaberg mitgeprägt und geholfen, die Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft zu rücken“, sagte sie.

Bei einem anschließenden kleinen Empfang konnten sich die Festgäste, Mitarbeitende und Klienten Mariabergs persönlich vom Dekan im Ruhestand verabschieden.