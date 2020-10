Mariaberg: 25 junge Menschen starten Freiwilligendienst

25 junge Menschen haben ihren Freiwilligendienst in Mariaberg aufgenommen. Im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD) werden sie laut Pressemitteilung den diakonischen Träger in verschiedenen Bereichen unterstützen. Dazu starteten zwei von ihnen ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Mariaberger Landwirtschaft.

Die Freiwilligenbeauftragte Ute Haimerl und Trainee Adriana Chiaramonte begrüßten die 25 Freiwilligen im Mariaberger Kommunikationszentrum. Hier gab es Informationen zum Ablauf des Diensts und Tipps zum Umgang mit Klienten der Einrichtung. So herrscht auch für die FSJler Schweigepflicht: Persönliche Daten der Klienten dürfen weder zuhause, noch Angehörigen am Telefon weitergeben werden. „Ihr müsst aber auch eure eigenen Daten schützen“, rät Chiaramonte, die aktuell selbst in einer Jugendwohngruppe arbeitet.

Während ihres Einsatzes über ein Jahr hinweg arbeiten die Freiwilligen in Vollzeit mit: 39 Stunden in der Woche, 30 Tage Urlaub im Jahr. Eine Herausforderung für die Freiwilligen, aber auch eine Unterstützung für die Fachkräfte vor Ort. Dazu kommen 25 Seminartage beim FSJ und 27 beim BFD, in denen sie Theorieinhalte zu ihrer praktischen Arbeit vermittelt bekommen. Auch das Arbeiten im Team wird hier geschult.

Ute Haimerl bietet ihren Freiwilligen dieses Jahrgangs auch zwei neue Projekte zur Mitwirkung. So können sie zum einen dem Jugendbeauftragten Mariabergs, Raimund Jäger, helfen, das neue inklusive Jugendhaus in Mariaberg einzurichten. „Ich sehe das als gute Chance, wenn man vielleicht später eine Ausbildung zum Jugendheimerzieher machen möchte“, so Haimerl. Zum anderen können sich die Freiwilligen auch im Social-Media-Kanal für junge Menschen in Mariaberg, „Liebenswerte Helden“, einbringen und anderen Einblicke in ihren Freiwilligendienst ermöglichen.