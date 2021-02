Margarete Kermas feiert ihren 97. Geburtstag

Die Franziskaner-Schwester Elisabeth, die mit bürgerlichem Namen Margarete Kermas heißt, hat am Sonntag in der Kapelle des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth in Gammertingen ihren 97. Geburtstag gefeiert. Viele Jahre engagierte sich Kermas im Katzenpflegeheim Samtpfötchen auf einem Gnadenhof für kleine Tiere in Langenhart bei Meßkirch. Als Nonne des dritten Ordens des heiligen Franziskus, dessen Mitglieder in der Mitte der Gesellschaft ihren Platz suchen, trägt sie keine Nonnentracht. Der Zweite Weltkrieg und die Besatzungszeit prägen ihr Leben ebenso wie die Sorge um andere. So pflegte Margarete Kermas viele Jahre ihre Mutter und ihre 20 Jahre ältere Stiefschwester. Die Stadt Bad Wimpfen, einer ihrer früheren Wohnorte, ehrte sie und ihren Einsatz im Jahr 2006 mit der Bürgermedaille für hervorragendes bürgerschaftliches Engagement. Diakon Harald Stehle (Foto) von der katholischen Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen segnete die 97-Jährige am Sonntag anlässlich ihres Ehrentags. Foto: privat