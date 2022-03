Mann setzt sich gegen Dieb zur Wehr

Mit Wasserflaschen hat sich am Montag gegen 19.15 Uhr ein 45-jähriger Mann gegen einen Dieb in der Sigmaringer Straße zur Wehr gesetzt. Der bislang Unbekannte hatte den 45-Jährigen von hinten angerempelt und ihm in die Jackentasche gegriffen. Als der Täter in die anderen Jackentaschen greifen wollte, schlug der 45-Jährige dem Unbekannten mit einem Verbund aus 0,5 Liter Wasserflaschen, den er zuvor in einem Lebensmittelmarkt gekauft hatte, in das Gesicht. Der Täter stürzte und ergriff anschließend ohne Beute die Flucht. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 07571/1040 entgegen. Der Täter dürfte zwischen 25 und 45 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Zudem soll er einen Vollbart gehabt und südländisch ausgesehen haben. Bekleidet war der Unbekannte wohl mit einer dunklen Jacke und einem grünen oder blauen Rucksack.