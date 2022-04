Deutlich zu schnell ist der 35-jährige Fahrer eines VW Polo am Sonntag gegen 2 Uhr auf der Europastraße in Gammertingen gefahren. Deshalb kontrollierte eine Streife den Mann stellte den einen Atemalkoholgehalt in Höhe von 1,3 Promille fest. Zudem besitzt der Mann keinen Führerschein, weshalb er sich mehrfach vor dem Kadi verantworten muss.