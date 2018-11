„Männer und ich“ bringen Wortwitz und Schlager nach Mariaberg

Als „Männer und ich“ sind Dietlinde Elsässer, Heiner Kondschak und Jakob Nacken am Freitagabend in der Sporthalle in Mariaberg aufgetreten. Ihre musikalische Reise für das Publikum garnierten die drei mit schwäbischem Wortwitz, teils fetzigen und teils romantischen Schlagern sowie bekannten Hits.

„Zu dritt hat man ein Energiepotenzial, des glaubsch du nicht, des hend and’re net“, sagte Dietlinde Elsässer zur Begrüßung der Zuhörer in der Sporthalle. Und gleich traten die drei auch den Beweis für diese Aussage an. Zentrales Thema war die Erotik, Mann und Frau im Hin und Her von Liebe, Lust und Leidenschaft. Und auch das Publikum wurde mit einbezogen. Ein kurzerhand von Jakob Nacken gedichtetes und gesungenes Liebeslied für „Elfie“ begeisterte ebenso wie der Stehblues von Dietlinde Elsässer und einem Gast vor der Bühne. „Der Mann kommt aus Nepal, zu dem muss ich hin, den muss ich umarmen“, sagte Elsässer.

Zwischen den Songs brillierte Dietlinde Elsässer in gewohnter Manier mit zahlreichen Sprüchen, Geschichten und Anekdoten in feinstem Schwäbisch und rückte ihre beiden männlichen Begleiter doch immer wieder ins rechte Licht. „Eigentlich ist es ja ein Liederabend, aber zwischendurch muss ich Sachen sagen, weil die Herren wechseln“, sagte Elsässer.

Das Kabarett mit Liebesworten, Gesang, lyrischem Soul-Sex, Wortgenuss, Erotik der Sprache, Liebesstöhnen, Weisheit, Musik, spitzen Lippen, Spontanität und Schlagfertigkeit war Teil der Mariaberger Kleinkunstreihe, die im kommenden Jahr fortgesetzt wird.