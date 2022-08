Lucha und Boger-Unden besuchen Mariaberg

Zu einem intensiven Austausch über verschiedene Fachthemen aus den Bereichen Behindertenhilfe, Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie waren der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und die Grünen-Abgeordnete des Wahlkreises Sigmaringen, Andrea Bogner-Unden, zu Besuch im diakonischen Unternehmen Mariaberg e.V. in Gammertingen.

Gesprächspartner der beiden Politiker waren laut Pressemitteilung Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm, der Chefarzt des Mariaberger Fachkrankenhauses für Kinder- und Jugendpsychiatrie Martin Menzel sowie die Leiterin der Stabsabteilung Recht, Qualität, Entwicklung Cornelia Wanner.

Den Austausch mit Manne Lucha startete Vorstand Rüdiger Böhm mit einer kurzen Beschreibung der Situation, in der sich Mariaberg seit der Verwaltungsreform im Jahr 2005 befinde. „Die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände und die Übertragung der Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe auf die einzelnen Landkreise hatte Vor- und Nachteile. Wir müssen seitdem mit jedem einzelnen Landkreis ins Gespräch gehen, aus dem wir einen Klienten betreuen. Das ist sehr aufwändig. Gleichzeitig ist so eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Heimatlandkreis Sigmaringen aufgebaut worden“, erläuterte Böhm. Sozialminister Lucha signalisierte Verständnis, für die Kritik an den aufwändigen Abläufen: „Kommunale Verwaltung hat zwar eine Dynamik, oftmals wünsche ich mir aber auch selbst ein Werkzeug, um direkt durchgreifen zu können.“

Erstes Fach-Thema des Austausches war die Entwicklung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Region. Ein weiteres zentrales Thema des Besuchs waren die Herausforderungen des Bundesteilhabegesetzes an Unternehmen wie Mariaberg. Cornelia Wanner verwies darauf, dass Mariaberg bereits vor den neuen gesetzlichen Regelungen eine personenorientierte Betreuung von Menschen mit Behinderung umgesetzt hatte. Diese bisherigen Konzepte konnten nun in Einklang mit den neuen Vorgaben gebracht werden. Leider sei nun aber die Finanzierung der Leistungen neu zu verhandeln und der Vorbereitungsprozess für diese Verhandlungen mit den Leistungsträgern höchst zeitaufwändig und umständlich.

Rüdiger Böhm gab Sozialminister Lucha noch den Wunsch mit auf den Weg, dass Freie Träger von Schulen, wie es Mariaberg mit seinen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ist, bei Baumaßnahmen an Gebäuden oder beispielsweise der Schulsozialarbeit mit den öffentlichen Schulen gleichgestellt werden müssten.