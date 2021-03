Linden müssen für Kapelle weichen

Kurz bevor der Motor des Greifbaggers und die Kettensägen der Baumfällspezialisten aufheulten, erhielten die beiden uralten Sommerlinden vor dem Harthauser „Käppele“ noch ein kurzes Abschiedsständchen. Aus einem Fenster im zweiten Stock seines Hauses herab spielte der Ehrenvorsitzende im Harthauser Musikverein, Markus Endriß, der in unmittelbarer Nachbarschaft zur 14-Nothelfer-Kapelle quasi im Schatten der Linden aufgewachsen ist und bis heute mit seiner Familie dort wohnt, das bekannte Volkslied „Am Brunnen vor dem Tore“.

Danach ging es am Ortsrand von Harthausen in Richtung Friedhof nicht nur um einen, sondern um gleich zwei mächtige Lindenbäume, die an der Westfassade mit dem Bildnis des Hl. Christophorus, geschaffen von Paul Pfaff, die Kapelle weit überragen.

Sowohl das gewaltige Kronendach als auch das starke Wurzelwerk der Bäume waren zu einer Bedrohung für das denkmalgeschützte, barocke Kirchlein von 1742 geworden, das durch eine Schenkung des ausgewanderten Gregor Hagg schon im 18. Jahrhundert in den Besitz der politischen Gemeinde gelangte. Trotz etlicher Renovierungen sind immer wieder neue Schäden an den Wänden und vor allem auch im Dachstuhl aufgetreten.

Nach der Genehmigung zur Fällung der Bäume durch das Landratsamt stand nun der Abschied von den beiden markanten Bäumen am östlichen Ortsrand von Harthausen an. Die Spezialfirma für Baumfällarbeiten war mit zwei Baumkletterern und schwerem Gerät gekommen, um eine sichere Fällung der alten Linden zu gewährleisten.

Nachdem die Baumkletterer gut gesichert hoch oben im Kronendach angekommen waren, wurden die großen Äste zunächst mit Hilfe dicker Stahlseile am ausgefahrenen Turm eines Autokrans oder auch mit dem Greifbagger gesichert und danach Ast um Ast abgesägt. Als nur noch die Stämme standen, wurden diese über dem Boden abgesägt und schwebten danach senkrecht am Haken des Autokrans entlang der Fassade bis zum Lagerplatz.

Für viele Harthauser ist es ab sofort ein gewöhnungsbedürftiger Anblick, ihr geliebtes „Käppele“ ohne die beiden Linden zu sehen. Der Vorsitzende des Fördervereins, Emil Oswald, erklärt dazu, dass es ihm und dem Förderverein alles andere als leicht gefallen sei, sich für eine Fällung der Bäume einzusetzen. Die Maßnahme sei jedoch zum Erhalt des barocken Kleinods auch für zukünftige Generationen unausweichlich geworden.

Sobald die Zusage zur Förderung der Kapelle mit Mitteln aus dem Landesamt für Denkmalpflege eingegangen sei, so Oswald, soll alsbald mit der grundlegenden Sanierung der Kapelle begonnen werden.