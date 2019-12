Ledige in Kettenacker proben für „Ein Engel auf Bewährung“

Die Laienschauspieler der Ledigengesellschaft Kettenacker sind auch in diesem Jahr dabei, zwischen Weihnachten und Dreikönig ihre treuen Besucher mit einem neuen Theaterstück zu überraschen und dabei deren Lachmuskeln anzustrengen. Die Proben dafür sind bereits seit Wochen in vollem Gange. Für das kommende Jahr haben sie sich das Stück „Ein Engel auf Bewährung“ (Schwäbisch: „A Engel uff Bewährong“), ein Schwank in drei Akten, von Erich Koch ausgesucht.

In dem Stück geht es um Hans Dipfele, der gestorben ist. Weil er aber mit einem gleichnamigen Finanzbeamten verwechselt wurde, bekommt er eine Bewährungschance auf Erden. Da er ein recht sündiges Leben hinter sich hat und ein mise-rabler Ehemann war, muss er sich die himmlischen Flügel durch Stiftung dreier Ehen verdienen. Dabei kommt es zu den haarsträubendsten Situationen.

Die Schauspielergruppe besteht in diesem Jahr aus einer Mischung von Routiniers und zum Teil sehr jungen Akteuren. Mit Kurt Geiselhart (als Hans Dipfele), Sarah Maier (seine Frau Erna), Barbara Knupfer (die Tochter Gabi), Martin Lazic (Opa Emil), Karl Lazic (Willi Saußele), Jan Geiselhart (Bernd Saußele, Sohn und Hausfrau), Sophia Geiselhart (Magda, Mutter von Hans) und Sabine Knupfer (Hilde Grießhaber, Magdas Tochter) sind alle Rollen besetzt. Sabine Knupfer ist auch für die Spielleitung verantwortlich, als Souffleuse fungiert Gina Geiselhart und für das bewährt tolle Bühnenbild sorgt natürlich wieder Edi Biener.

Die Aufführungen finden im Bürgerhaus Kettenacker statt. Aufführungstermine sind am Donnerstag, 2. Januar, Freitag, 3. Januar, Samstag, 4. Januar und Sonntag, 5. Januar jeweils ab 19.30 Uhr. Einlass ist bereits eine Stunde früher. Reservierungen sollten vorgenommen werden, diese sind auch per Whatsapp möglich unter der Telefonnummer 0174/320 86 65. Telefonisch nur dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr. Vor und nach dem Theater sowie in den Pausen besteht die Möglichkeit, sich durch warme und kalte Speisen und Getränke zu stärken.