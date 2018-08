Laucherttalschule verabschiedet Lehrer

Der Kommissarische Schulleiter der Laucherttalschule Gammertingen, Klaus Minsch, und sein Konrektor Marcus Haule haben acht Lehrerinnen und Lehrer der Laucherttalschule in den Ruhestand verabschiedet. Vor dem gesamten Kollegium und vielen Gästen, darunter eine stattliche Anzahl ehemaliger Kollegen, erhielten die künftigen Ruheständler neben Dankesworten ein Geschenk zur Erinnerung an ihre Zeit an der Laucherttalschule. Auch die Lehrerschaft verabschiedete ihre Kollegen mit einem individuell zusammengestellten Buch sowie einem persönlichen Geschenk.

Schulhund Henry verabschiedet

Neben den künftigen Pensionären verlässt auch Mieke Bogs, wegen der Beendigung der Abordnung, die Laucherttalschule und kehrt zum Schulverbund Bad Saulgau zurück – dabei nimmt sie ihren „Schulhund“ Henry mit. Des weiteren wechselt Bernhard Keßler an das Sonderpädagogische Beratungs- und Bildungszentrum in Burladingen, Lisa Hafner wechselt nach Geislingen und Manuel Bleher beendet sein Referendariat.