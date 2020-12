Laucherttalschule bekommt neue Konrektorin

Nach gut drei Jahren ist das Leitungsteam an der Gammertinger Laucherttalschule wieder komplett.

Daniela Böhm unterstützt Schulleiter Klaus Minsch ab sofort als seine Stellvertreterin – gemeinsam mit dem weiteren Konrektor Marcus Haule. Am Montag unterzeichnete Böhm die entsprechende Urkunde. Nachdem sie im achten Schuljahr an der Laucherttalschule unterrichtet, hatte sie sich zu einer Bewerbung auf die vakante Stelle entschlossen. Böhm setzte sich erfolgreich gegen einen Mitbewerber durch und wurde nun offiziell vom Schulamt zur Konrektorin ernannt. Seit vier Jahren war sie als Stufenleiterin für die Grundschule tätig und mit vielen organisatorischen Aufgaben vertraut. „Ich wollte schon immer in die Schulleitung gehen“, sagt die junge Lehrerin, die nun zusammen mit Minsch und Haule das Team vollständig macht.