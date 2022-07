Laucherttalschule bekommt eine neue Rutsche

Auf dem Schulgelände der Laucherttalschule Gammertingen hat der Pausenhofbereich der dort angesiedelten Grundschule ein weiteres Bewegungsspielgerät erhalten. In die natürliche Topographie des Pausenhofareals ist nun dort eine extrabreite Rutsche eingebaut worden, auf der die Grundschüler nun in den Pausen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen können. Das Teile die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Bereits vor einigen Jahren war schon ein großes Kletterspielgerät und diverse andere Spielgeräte rund um die neue Rutsche umgesetzt worden.Gefördert wurde die neue Rutsche mit rund 2 500 Euro durch die Schulstiftung Baden-Württemberg, bei der der Förderverein der Laucherttalschule Gammertingen e.V. einen Antrag gestellt hatte. Dazu kam ein städtischer Zuschuss in Höhe von 4 000 Euro hinzu. Der Förderverein hat die neue Rutsche mit 3 000 Euro unterstützt. Auch die Zentral Apotheke Gammertingen habe einen größeren Betrag gespendet, heißt es von Seiten der Stadt.

Nachdem der Spielgeräte-TÜV vor wenigen Tagen sein abschließendes OK für die neugebaute Rutsche gegeben hatte, konnten nun die Schüler der Grundschulklasse 4a mit Klassenlehrerin Frau Gonser gemeinsam mit Konrektor Marcus Haule, Raphaela Weihing, der Vorsitzenden des Fördervereins und Bürgermeister Holger Jerg bei einem offiziellen Termin die neugebaute Rutsche in Betrieb nehmen.