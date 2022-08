Laucherttalschule begrüßt neu 5. Klassen

Bei strahlendem Sonnenschein durften am vergangenen Donnerstag 78 Schülerinnen an der Laucherttalschule Gammertingen begrüßt werden. Die Schülerinnen Elena Straub und Liliana Türk führten durch das Programm, das von den bisherigen 5. Klassen gestaltet wurde. Die Programmpunkte zeigten laut Mitteilung der Schuel die große Vielfalt der Laucherttalschule. Neben einem Theaterstück und einem Gedicht wurde unter anderem ein selbstentwickelter Tanz und ein Musikstück mit Alltagsgegenständen dargeboten.

Die beiden großen Realschulklassen und die Werkrealschulklasse wurden zum Ende des Festaktes von ihren neuen Klassenlehrern Anna Stärk, Micha Rudischhauser und Moritz Fässler begrüßt. Im Anschluss durften diese zum ersten Mal gemeinsam mit der Klassenleitung in ihr neues Klassenzimmer, in dem schon ihre Paten warteten, die ihnen in den ersten Tagen bei der Orientierung an der neuen Schule helfen werden.