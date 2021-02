Lastwagenfahrer verursacht 20 000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro hat der Fahrer eines Lastwagens verursacht, als er am Dienstag gegen 7.45 Uhr in der Einfahrt eines Firmengeländes in der Gauselfingerstraße in Gammertingen auf der vereisten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Dabei kollidierte der Lastwagen mit zwei weiteren Autos, die ordnungsgemäß auf dem Firmenparkplatz abgestellt waren. Wie die Polizei mitteilt, wurde durch die Kollision eines der beiden Fahrzeuge gegen eine Fassade des Firmengebäudes gedrückt, die hierdurch nicht unerheblich beschädigt wurde.