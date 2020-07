Sachschaden in Höhe von rund 70000 Euro ist beim Zusammenstoß zweier Lastwagen am Dienstagmorgen in Gammertingen entstanden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Mittwoch mitteilte, überquerte einer der Lastwagen mit angehängtem Güllefassanhänger gegen 6 Uhr die Kreisstraße 8205 in Richtung Wilsingen. Dabei nahm er einem Holztransporter die Vorfahrt, der von Inneringen nach Trochtelfingen unterwegs war. Die Zugmaschine des Holztransporters stieß so heftig mit dem Güllefassanhänger zusammen, dass sie nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 25-jährige Unfallverursacher und der 57-jährige Fahrer des Holztransporters blieben glücklicherweise unverletzt. Die Straßenmeisterei war zu Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Kreisstraße musste vorübergehend gesperrt werden.