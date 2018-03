Laster kommt von der Fahrbahn ab

Ein 39-jähriger Lasterfahrer ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr aus unbekannten Gründen mit seinem Gespann kurz vor Gammertingen in den Serpentinen auf der L 275 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dort mehrere Leitplankenelemente beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Kurze Zeit später blieb der gleiche Laster auf der Rückfahrt nach Riedlingen nach einem missglückten Wendemanöver auf einem verschneiten Feldweg neben der L 275 erneut stecken. Der Laster musste mit schwerem Gerät befreit und abgeschleppt werden.