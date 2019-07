Langeweile ist auch nach 60 Ehejahren noch ein Fremdwort

Johanna und Ottmar Schmid feiern am Samstag, 20. Juli, ihre diamantene Hochzeit – ein seltenes Fest, das nach der groß gefeierten goldenen Hochzeit jetzt im kleinen familiären Rahmen gefeiert wird. Ein Gottesdienst in der gegenüberliegenden Kirche gehört aber selbstverständlich dazu.

Johanna Schmid geborene Ott war mit der Hochzeit am 20. Juli 1959 vom benachbarten Harthausen nach Feldhausen umgezogen. Ottmar Schmid ist seit seiner Geburt in Feldhausen zu Hause. Als ältester Sohn und mittlerer von fünf Geschwistern übernahm er früh den landwirtschaftlichen Betrieb und musste mit der Hochzeit warten, bis alle Geschwister verheiratet waren.

Das Warten hat sich gelohnt, davon ist Ottmar Schmid immer noch überzeugt. Auch seine Frau nickt zustimmend. Er ist 88 Jahre alt und seine Frau wird im August 86. Beide können noch im eigenen Haus wohnen, beide sind dank Rollator beweglich und beide haben ein Notrufarmband. „Vor dem Altwerden habe ich keine Angst“, sagt Ottmar Schmid. „Sohn, Schwiegertochter und Enkel kümmern sich bestens um uns.“

Langes Warten aufs eigene Kind

Zur Familie gehört auch Nichte Helga, die zwei Tage vor der Hochzeit beim Bruder von Ottmar Schmid auf die Welt gekommen war. Als kleines Mädchen entschied sie sich dazu, lieber bei Onkel und Tante zu leben. Die große Hoffnung auf ein eigenes Kind erfüllte sich zunächst nicht: Erst nach 13 Ehejahren kam Sohn Franz auf die Welt. Eine schwere Zeit. Und zusätzlich habe man sich von den Alterskollegen im Dorf schon so einiges anhören müssen, sagt Ottmar Schmid. „Aber als er dann da war, wurde groß gefeiert.“

Die Landwirtschaft musste Ottmar Schmid mit 14 Jahren nach dem frühen Tod seines Vaters übernehmen. Mutter und Geschwister halfen mit, die jüngeren Brüder konnten ein Handwerk lernen. Ottmar Schmid war verantwortlich für Haus und Hof. Sonst, sagt er, wäre er am liebsten Mechaniker geworden.

Erst als seine Geschwister nicht mehr zu Hause lebten, konnte er selbst heiraten. Dabei hatte er seine Johanna schon Jahre zuvor bei einer Hochzeit kennengelernt: „Dann bin ich sieben Jahre nach Harthausen marschiert.“ Johanna arbeitete während dieser Zeit in der Fabrik. Nach der Hochzeit arbeiteten beide Eheleute in der Landwirtschaft. Sie versorgten bis zu 15 Kühe, auch Schweine gehörten zum Hof. „Wir haben immer alles gemeinsam gemacht“, sagt Johanna Schmid. „Man gehört zusammen“, ergänzt ihr Ehemann.

Er selbst war 53 Jahre bei der Feuerwehr. Seit der Sohn für die Landwirtschaft sorgen konnte, waren Johanna und Ottmar Schmid auch mal bei Ausflügen mit dabei. Aber eigentlich sind sie gerne zu Hause. Selten machen sie den Fernseher an. Lieber sitzen sie zusammen, erzählen sich etwas von früher und reden über das, was am Tag gelaufen ist.

Schon seit Jahren notiert Ottmar Schmid im Bauernkalender, was los war, wie viel gesät oder gespritzt wurde, wie das Wetter war. Inzwischen liest er auch regelmäßig. „Von 1937 bis 1945 war ich in der Schule“, sagt er. „Aber wir haben nichts gelernt als ‚Deutschland, Deutschland über alles’.“ Und dann erinnern sie sich an die Kriegs- und Nachkriegszeit. Langweilig wird es den beiden jedenfalls nicht. Sie hoffen, dass sie gemeinsam noch viele Jahre zusammenbleiben können.