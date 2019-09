Anlässlich des Tags der Landwirtschaft haben der Geflügelhof Birkhof-Ei Schwörer in Neufra und Landwirtschaftsmeister Karl Endriß in Gammertingen-Bronnen Einblicke in ihre Arbeit gewährt. Gerhard Glaser, Kreisobmann und Vizepräsident des Landesbauernverbands, zeigte dabei das Spannungsfeld auf, in dem Bauern heutzutage arbeiten. In einer Zeit, in der häufig ideologisierte Informationen in sozialen Medien die Runde machten, sei das Fachwissen direkt von den Landwirten wertvoller denn je, sagte er. Das bestätigte die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle, die das Angebot zum Dialog lobte.

Zu den Zuhörern zählten Kreistagsmitglieder, Bürgermeister, Verbandsvertreter und weitere Gäste. Nach einem Landfrauenfrühstück mit Produkten aus der Region führten Martin Schwörer, sein Bruder Andreas und ihr Vater Johannes über den Birkhof in Neufra. Wie sie berichteten, vermarktet das Unternehmen 90 Prozent der Eier selbst – und liefert damit exakt das, was der Verbraucher fordert. Weil Rinder- und Schweinehaltung unwirtschaftlich geworden seien, habe sich der Betrieb mit 17 Arbeitsplätzen immer wieder umstellen müssen, sagten sie. Gleichzeitig hoben sie die Stärken der Bauern hervor, die sie in der guten Ausbildung und im Fachwissen in den Bereichen Hygiene, Tierhaltung, Futter und Ressourcenschonung sehen.

Damit seien die Landwirte gut gerüstet für aktuelle Herausforderungen. Den eigenen Betrieb zeichneten unter anderem die Eierproduktion auf Bodenhaltung sowie eine moderne Sortier- und Verpackungsanlage aus.

Anschließend berichtete Karl Endriß im Gammertinger Ortsteil Bronnen von den Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft. Endriß’ Familienbetrieb bewirtschaftet mehr als 900 Flurstücke in gut 200 Schlägen.

In seinem Bericht ging der Landwirtschaftsmeister auch darauf ein, was eine Flurbereinigung leistet. Stefan Obermeier, Leiter des Flurneuordungsamts in Ravensburg, und Professor Martin Dietrich, der als Wissenschaftler Flurneuordungsverfahren begleitet, erklärten die einzelnen Phasen eines solchen Verfahrens und machten dabei deutlich, wie Landwirte und Naturschutz davon profitieren können. Vogelarten, Insekten, Gehölze, Fließgewässer und Landschaftselemente müssten dabei geschützt werden, sagten sie.