Laienspielgruppe Harthausen führt „Die Schöne und das Biest“ auf

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, präsentiert die Laienspielgruppe Harthausen erneut ein Kindertheaterstück. Laut Ankündigung wird die Festhalle dieses Mal in ein Schloss verwandelt, in dem der Prinz Rosario mit seinem Hofstaat lebt. Um 15 und um 20 Uhr beginnen die Aufführungen, der Eintritt beträgt für Erwachsene acht und für Kinder sechs Euro.

Aus dem Inhalt des Theaterstücks: „Der eitle Prinz denkt nur an seine wunderschönen Rosen und wird deshalb von einer Hexe in ein schreckliches Biest verwandelt. Auch der Hofstaat bleibt nicht verschont, und so werden alle zu lebendigen Gegenständen. Als dann die schöne Belle zum Schloss kommt, steigt die Hoffnung auf Erlösung, da nur die wahre Liebe die Verwunschenen retten kann. Als Belle und das Biest sich langsam näher kommen und die verzauberten Gegenstände sie ins Herz schließen, muss Belle allerdings plötzlich das Schloss verlassen um ihren kranken Vater zu besuchen.“ Ob Belle zurückkommt und alle durch ihre Liebe erlöst werden, erfahren die Besucherinnen und Besucher am zweiten Weihnachtsfeiertag.