Zum zweiten Mal lud die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen im Rahmen ihres Herbstfestes zum Comedyabend ein. Rund 700 Zuschauer folgten der Einladung und wurden fast drei Stunden von Heinrich del Core auf beste komödiantische Art unterhalten.

„Das war einfach klasse“, zufrieden schmunzelnde Gäste genossen nach der grandiosen Show das Zusammensein im gemütlichen und warmen Festzelt bei der Aftershow-Party. Für diese gelöste Stimmung hatte der schwäbisch-italienische Comedian Heinrich del Core mit seinem Programm „ganz arg wichtig“ und ein paar Kostproben seines nächstjährigen Programms „Glück g’habt“ gesorgt. Zu Beginn seines Auftritts erklärte der Künstler die Wirkungsweise seiner humorvollen Geschichten. „Die Pointe der Geschichte ist wie ein Abführmittel. Bei dem einen wirkt’s sofort, beim anderen dauert’s etwas länger.“ Ab dieser Feststellung kam das Publikum fast nicht mehr aus dem Lachen raus, denn seine Erzählungen waren gespickt mit Pointen. Die Mischung aus der Analyse alltäglicher Begebenheiten mit der scharfzüngigen, aber niemals ordinären Rhetorik des gebürtigen Rottweilers forderte die Lachmuskeln des Publikums. Mit Selbstironie gab der Comedian auch persönliche Geschichten preis, wie beispielsweise die hausinterne Kommunikation zwischen ihm und seinen Kindern via Facebook stattfindet. Seine Tochter habe seinen Freundschaftsantrag zunächst abgelehnt und diesen erst angenommen, nachdem er das Taschengeld gestrichen habe. Von seinem Sohn, den er online aufgefordert habe doch endlich mal wieder sein Zimmer zu lüften, kam die prompte Antwort: „Papa, ich wohne seit drei Jahren nicht mehr bei euch.“

Geschichten aus dem Alltag

Es folgten amüsante Erzählungen vom Besuch in der Sauna, vom Ehealltag, der Abizeitung seiner Tochter, dem universellen Küchengerät eine Staubsaugerherstellers oder der Begegnung mit einem Dusch-WC. Del Core berichtete von skurrilen Eigenheiten der schwäbischen Sprache am Beispiel des Schimpfwortes „Dackel“ – dessen Steigerung „Halbdackel“ ist. Aber auch die Geschichten aus seiner Heimatstadt Rottweil, mit dem Fahrstuhl-Testturm, der geplanten Hängebrücke oder der Justizvollzugsanstalt waren absolut köstlich. Der Künstler verstand die Interaktion mit dem Publikum bestens und suchte den ständigen Kontakt, was ihm „ganz arg wichtig“ ist und durchweg aufs Beste gelang. Thomas Hummel vom Vorstandsteam dankte dem preisgekrönten Kabarettisten schließlich und ermutigte ihn zu einer Zugabe, die nach weiteren herzhaften Lachern in tosenden Applaus überging.